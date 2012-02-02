لاتزیو مانع صعود میلان به صدر شد/ اینتر در ماراتن فوتبال متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا شب گذشته 6 دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های لاتزیو، اودینزه و کالیاری مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

میلان که در ورزشگاه المپیکو به مصاف لاتزیو رفته بود با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میزبان خود شد. در این دیدار ابتدا "اندرسون هرنانس"، ستاره برزیلی لاتزیو در دقیقه 77 تیمش را پیش انداخت و "تومازو روکی" در فاصله پنج دقیقه به پایان بازی گل دوم تیم میزبان را به ثمر رساند تا در نهایت بازی 2 بر صفر به سود شاگردان "ادی ریا" به پایان برسد.

میلان در بیشتر دقایق بازی توپ را در اختیار داشت اما نتوانست راهی برای باز کردن دروازه "فدریکو مارکتی" پیدا کند. آنها امتیازات ارزشمندی را در این بازی از دست دادند که در رقابت برای قهرمانی ممکن است برای‌شان گران تمام شود.

این چهارمین شکست این فصل میلان بود و اکنون آنها با اختلاف یک امتیاز نسبت به یوونتوس که یک بازی کمتر انجام داده در رده دوم جدول رده بندی قرار دارند. لاتزیو نیز با چهار امتیاز اختلاف نسبت به میلان در رده چهارم قرار گرفت.

در دیگر بازی شب گذشته اینتر در ماراتن فوتبال با تساوی 4 بر 4 مقابل پالرمو متوقف شد. در این دیدار "دیه گو میلیتو" ستاره بی چون و چرای اینتر بود و هر چهار گل تیمش را به ثمر رساند. "فابریتزیو میکولی" نیز برای پالرمو هت تریک کرد.

دیشب همچنین نتایج ضعیف ناپولی در رقابت‌های فوتبال سری باشگاه‌های ایتالیا ادامه پیدا کرد و این تیم با تساوی بدون گل مقابل چزه‌نا متوقف شد. "لوکا بانتی"، داور این دیدار در یک اقدام جنجالی گل دقایق تلف شدن "گوران پاندف"، مهاجم ناپولی را مردود اعلام کرد تا مانع پیروزی شاگردان "والتر ماتزاری" شود.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* اینتر 4 - پالرمو 4

گل‌ها: دیه گو میلیتو (22، 55، 61 و 69) برای اینتر و آندره آ مانتوانی (17)، فابریتسیو میکولی (52، 66 و 85) برای پالرمو

* لاتزیو 2 - میلان صفر

گل‌ها: اندرسون هرنانس (77) و تومازو روکی (85)

* اودینزه 2 - لچه یک

گل‌ها: میشله پازینتزا (2) و آنتونیو دی ناتاله (36) برای اودینزه و داوید دی میکله (26) برای لچه

* ناپولی صفر - لچه صفر

* کالیاری 4 - رم 2

گل‌ها: تیاگو روبیرو (7 و 49)، مائوریتسیو پینیلا (41) و آبین اکدال (90) برای کالیاری و خوان دوس سانتوس (13) و فابیو بورینی (34) برای رم

دیدار تیم‌های سیه نا با کاتانیا، بولونیا مقابل فیورنتینا و آتالانتا برابر جنوا نیز به دلیل بارش شدید برف لغو شد.

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 44 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- میلان 43 امتیاز

3- اودینزه 41 امتیاز

4- لاتزیو 39 امتیاز

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18- لچه 16 امتیاز - تفاضل گل 16-

19- چزه‌نا 16 امتیاز - تفاضل گل 18-

20- نوارا 12 امتیاز (یک بازی کمتر)