وحدت نقطه اتصال میان مسلمانان است

حجت الاسلام محرمعلی چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما هر ساله به این نکته اشاره می کنیم که وحدت میان مسلمین به خصوص میان شیعه وسنی امری است که علمای بزرگ چه در میان عالمان شیعه وچه در میان عالمان سنی به آن اشاره شده وهمیشه نقطه تاکید آنان بوده است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر افزود: اعتقاد راسخ و اعتقاد فکری و قلبی هر مسلمانی این است که در سایه قرآن و اسلام حرکت کند و این حرکت خود به خود باعث تعالی انسان و به طورکلی حرکت به سوی وحدت و همدلی خواهد بود.

چراغی گفت: اگر ما به کشورهای اسلامی که در آن انقلاب به وجود آمده توجه کنیم به دقت به این مطلب دست خواهیم یافت که تمامی این آثار به برکت وحدت است و به طور کلی آثار وحدت در بین مسلمانان جهان بیش از پیش متجلی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر تصریح کرد: در حال حاضر تمامی تلاش دشمنان وقوای آنان برای ضربه زدن و ایجاد تفرقه و دشمنی و اختلاف اندازی میان مسلمانان است.

وی تصریح کرد: بروز هر گونه اختلاف میان شیعه و سنی، به نوعی تحقق خواسته دشمنان است.

چراغی افزود: به واقع برادران اهل تسنن واهل تشیع هر دو باهم برادرند و این امری است که سبب همدلی و یکرنگی خواهد شد و این مورد توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر تصریح کرد: این دشمنان هستند که تنها به فکر ایجاد فتنه واختلاف در میان مسلمانان به خصوص شیعه وسنی هستند و تمامی اختلافات در میان کشورهای مسلمانان خواست قلبی استکبار برای ایجاد فتنه در دنیای اسلام است.

وی گفت: دشمنان تلاشی صد ساله را در پیش گرفتند تا این کلمه واحده را کم رنگ کنند و همپای آن مذاهب مختلفی را به وجود آوردند و همگام با آن شروع به ترویج کردند.

چراغی تصریح کرد: امروز شاهد نوشته های غربزده از "سکولاریستها" تا "اومانیست ها" جوامع بشری را به سوی لادینی وبی مذهبی می کشانند و به طور یقین با بازارآشفته می توانند به مقصد شومشان برسند، اما دیوار و مرزی که جلوی آنها را می گیرد، توحید است یعنی آنها نمی توانند با کلمه توحید به مقاصد خود برسند.

وی افزود: امروز فعالیت های "فرق ضاله" به خصوص وهابیت و تفکر وهابی گری بزرگترین خطری است که جهان اسلام ومسلمانان را تهدید می کند.

چراغی گفت: سالروز تولد پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) نقطه اتصال میان برادران شیعه و سنی است.

وی گفت: آنچه را که امروز باید چنگ اندازی کنیم مشترکات است نه متفرقات، یعنی باید در مشترکات دقت و با هم همدل باشیم تا به متفرقات ودشمنی ها دامن نزنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر در پایان تصریح کرد: شیعه و سنی باید صفی واحد در برابر دشمنان اسلام باشند و به طریقی باید از حقوق هم دفاع کنند.