نمایش توانمندیهای هنرمندان صنایع دستی 9 استان کشور در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی خبر گفت: این نمایشگاه به میزبانی شهرستان مراغه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری نمایشگاه مذکور 24 تا 30 بهمنماه جاری تعیین شده است، اظهار داشت: 8 استان در کنار هنرمندان استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاه بخشی از توانمندیهای خود را نمایش خواهند داد.
رئیس شورای فنی صنایع دستی استان اضافه کرد: هنرمندان و صنعتگرانی از استانهای زنجان، همدان، ارومیه، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، ایلام و آذربایجان غربی راهی این نمایشگاه میشوند.
محمدی استقبال بسیار مناسب از نمایشگاههای صنایع دستی که پیش از این در مراغه برگزار شده را دلیل اصلی انتخاب این شهرستان برای برگزاری نمایشگاه منطقهای اعلام کرد.
وی تصریح کرد: 60 غرفه به منظور برپایی مناسب این نمایشگاه در محل سالن نمایشگاههای شهرستان مراغه دایر میشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هنرمندان استان در رشتههای چاپ باتیک، منبت، نگارگری، گلیم ورنی، سفال، سوزندوزی، نقرهکاری، رودوزیهای سنتی و مصنوعات چرمی به این نمایشگاه میآیند، گفت: توسعه بازار فروش صنعتگران و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات صنایع دستی در برگزاری این نمایشگاه مورد تاکید است.
به گفته محمدی، دهه فجر امسال در 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی نمایشگاههای مختلف صنایع دستی دایر است.
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