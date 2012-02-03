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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

نصیری به مهر خبر داد:

میزان گزارشات شهروندان البرزی از تخلفات بازار 35 درصد افزایش داشته است

میزان گزارشات شهروندان البرزی از تخلفات بازار 35 درصد افزایش داشته است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از افزایش 35 درصدی گزارشات شهروندان البرزی از تخلفات بازار استان خبر داد.

نصر الله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر میزان گزارشات مردمی نسبت به ماه های گذشته افزایش 35 درصد داشته است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: میزان تماس با سامانه 124 استان البرز در روز 250 تماس است که نسبت به گذشته رشد 35 درصدی داشته است.

نصیری افزود: بر اساس بیشترین شکایات اکیپهای نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در محل حاضر و نظارت خواهد کرد.

وی ادامه داد: اکیپ های نظارتی از علاوه بر گزارشات دریافتی سامانه 124 به صورت تصادفی از برخی از واحدها و مغازها بازدید خواهد کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: مردم در کنترل و شناسایی مختلفان نقش بسیار موثری دارند بنابراین از شهروندان البرزی تقاضا داریم که بیشترین همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف سریعاً موضوع را به سامانه 124 گزارش دهند.

کد مطلب 1523418

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