90 درصد تعمیرات تونل انتقال آب سد طالقان انجام شده است

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی تعمیرات تونل انتقال آب سد طالقان تاکنون 90 درصد بوده است.



جیره بندی آب کرج تا پایان بهمن ماه



وی با اشاره به اینکه جیره بندی آب کرج تا پایان بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: ساعت جیره بندی آب نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: عملیات نصب انشعاب بزرگ آب در سه راه محمود آباد تا پنج روز آینده به صورت کامل انجام خواهد شد و ظرفیت آب تا 700 لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.