راه ارتباطی بیش از 200 روستا در آذربایجان شرقی بسته شد

ارجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شروع بارش برف در استان تیم های راهداری مستقر در شریان های اصلی و فرعی ارتباطی ، شروع به اقدامات لازم برف روبی و نمک پاشی در راه ها کردند.

وی اظهار داشت: با تلاش همکاران راهداری اکنون تمام مسیرهای اصلی ارتباطی استان باز است و تردد وسایط نقلیه در آنها جریان دارد.

علیزاده افزود: هم اکنون در تلاش هستیم تا راه ارتباطی بیش از 200 روستا را که بر اثر برف و کولاک مسدود شده با کمک روستاییان و راهداران باز کنیم.

مدیر کل راه و ترابری استان ادامه داد: بیشترین راه روستایی مسدود شده در شهرستان میانه با 80 روستا می باشد و چاراویماق و قره آغاج با 50 روستا ، مراغه با 30 روستا و بستان آباد با 20 روستا منتظر برف روبی راه های ارتباطی خود هستند.

یادآوری می شود راه و ترابری آذربایجان شرقی از ابتدای فصل سرما 41 راهدارخانه خود را در سطح استان با بیش از 850 دستگاه خودروی مکانیزه آماده نگهداری از جاده های استان نموده است.