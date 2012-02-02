راه ارتباطی بیش از 200 روستا در آذربایجان شرقی بسته شد

ارجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شروع بارش برف در استان تیم های راهداری مستقر در شریان های اصلی و فرعی ارتباطی ، شروع به اقدامات لازم برف روبی و نمک پاشی در راه ها کردند.
وی اظهار داشت: با تلاش همکاران راهداری اکنون تمام مسیرهای اصلی ارتباطی استان باز است و تردد وسایط نقلیه در آنها جریان دارد.
علیزاده افزود: هم اکنون در تلاش هستیم تا راه ارتباطی بیش از 200 روستا را که بر اثر برف و کولاک مسدود شده با کمک روستاییان و راهداران باز کنیم.
مدیر کل راه و ترابری استان ادامه داد: بیشترین راه روستایی مسدود شده در شهرستان میانه با 80 روستا می باشد و چاراویماق و قره آغاج با 50 روستا ، مراغه با 30 روستا و بستان آباد با 20 روستا منتظر برف روبی راه های ارتباطی خود هستند.
یادآوری می شود راه و ترابری آذربایجان شرقی از ابتدای فصل سرما 41 راهدارخانه خود را در سطح استان با بیش از 850 دستگاه خودروی مکانیزه آماده نگهداری از جاده های استان نموده است.
نظر شما