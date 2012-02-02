مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

اقتصاد پویا:

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: سقف سود تسهیلات 21 درصد؛ سپرده ها 20 درصد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری: هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شرکتی را ندارد

مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها موافقت کرد

ایران:

بودجه 91 با هدف افزایش اشتغال

نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب

کمیته 6+7 در شرایط شکننده

تهران امروز:

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: اخطار قضایی به اخلالگران ارز و سکه

از سوی هیأت مدیره شهرداران آسیا صورت گرفت؛ استقبال شهرداران آسیایی از پیشنهاد شهردار ایران

حشمت الله فلاحت پیشه: بی توجهی آمانو به گزارش فنی آژانس





جام جم:

11 زائر ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند

شهرآورد 74؛ سرخ ها مصمم آبی ها مطمئن

سال نو سینمای ایران تحویل شد؛ در مراسم افتتاحیه سی امین جشنواره فیلم فجر، سینماگران وارد کوچه انقلاب شدند

جوان:

رئیس سیا: هدف تحریم ها ناراضی کردن مردم ایران است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه سی امین جشنواره فیلم فجر: سازمان سینمایی با سال نو سینمای ایران آغاز به کار می کند

آیت الله مهدوی کنی توصیه کرد: همه برای برگزاری انتخابات پرشور به میدان بیایند

حمایت:

بررسی جرم پولشویی در حقوق بین الملل: مبارزه با جرم پولشویی نیازمند عزم بین المللی

تقدیم بودجه در میان اخطراها و اعتراض ها

تصویب معاهده بین ایران و تایلند برای انتقال محکومان



خراسان:

نیکزاد خطاب به مسئولان هما: هتل هایتان را بفروشید هواپیما بیاورید

رئیس هیئت بازرسان آژانس: مذاکرات با ایران رضایت بخش بود

اظهارات متناقض وزیر اقتصاد و 2 عضو شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده ها



دنیای اقتصاد:

قیمت مسکن در 32 کشور اعلام شد:شهرهای ارزان و گران ایران

تداوم بر چالش سقف سود سپرده ها

بودجه سال آینده؛ انبساطی یا انقباضی؟

شرق:

احمدی نژاد خطاب به نمایندگان پس از تحویل لایحه بودجه 91: دوشیفته کار کنید

احمدی نژاد با هدف تعیین تکلیف ریاست دانشگاه آزاد تشکیل داد؛ گروه 5 نفره برای مذاکره با هاشمی

رئیس دستگاه قضا هشدار داد: اعدام در انتظار اخلالگران بازار ارز و سکه

فرهیختگان:

نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره سوریه؛ کشورهای غربی و عربی در متقاعد کردن روسیه و چین ناکام ماندند

بودجه 5100 تریلیون ریالی به مجلس رفت

برخورد با دلار فروشان و سفته بازان



قدس:

پس از 8 سال؛ طلسم قطار برقی تهران- مشهد شکسته شد

حمله به آمریکا؛ سناریوی جدید رسانه های غربی علیه ایران

رئیس سازمان تعزیرات خبر داد: برخورد با گرانفروشان در محل کسب



کیهان:

معترضان وال استریت: هرگز کوتاه نمی آییم

بهره برداری از صدها طرح صنعتی و عمرانی در دهه فجر

آیت الله خامنه ای: بهار انقلاب تا امروز خزان نداشته است



ملت ما:

بودجه 510 هزار میلیارد در مجلس

طراحان سئوال از رئیس جمهور قانع نشدند؛ احمدی نژاد اسفند ماه احضار می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: کمک بانک مرکزی به تولید کنندگان برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی

هفت صبح:

آبی های 50 درصد، قرمز های 80 درصدی

ترکیه نگران قیمت دلار در خیابان فردوسی؛ با افزایش نرخ ارز در ایران، میزان مسافران ترکیه به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است

حراج هتل های هما برای خرید هواپیما

همشهری:

بودجه 91 با دلار 1150 تومانی و نفت 85 دلاری

یارانه نقدی بهمن هفته آینده واریز می شود

بدنه تمام بزرگراه های تهران فضای سبز می شود