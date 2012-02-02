پساب پالایشگاه اصفهان مطابق با استانداردها و مناسب برای آبیاری است

اسماعیل ناظم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از پساب خروجی پالایشگاه اصفهان به منظور آبیاری فضای سبز از جمله طرح‌هایی بوده است که با موفقیت در اجرای آن قابلیت ارائه به سازمان حفاظت از محیط زیست استان را نیز دارد، اظهار داشت: این طرح با رویکرد ضرورت بهره‌برداری مطلوب از فاضلاب خروجی پالایشگاه به منظور حفظ و گسترش فضای سبز، انجام پذیرفته است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف اجرای این طرح می‌توان به یافتن راه کار مطلوب برای بهره‌برداری از فاضلاب با ملاحظات زیست محیطی و ارتقای بهره‌وری از منابع موجود آب تا حصول به استانداردهای زیست محیطی در منطقه، اشاره کرد که تمامی این جوانب از سوی واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس واحد تحقیق و فناوری شرکت پالایش نفت اصفهان تصریح کرد: تحقیق و بررسی نحوه استفاده از ضایعات کربن فعال مستعمل پالایشگاه اصفهان به عنوان ماده مصرفی در صنایع مرتبط از دیگر پروژه‌های این شرکت در راستای اهداف زیست محیطی است.

وی در همین رابطه بیان داشت: پس از انجام تحقیقات لازم توسط محققین واحد پژوهش و فناوری و یکی از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی مشخص شد که قسمتی از این ضایعات با پایه چوب می‌تواند در تولید زغال فشرده استفاده شود که طی انجام قراردادی توسط یکی از شرکت‌های تولیدی، حدود ۶۴ تن از آن در این راستا مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ناظم در ادامه سخنان خود در تشریح این طرح تحقیقاتی که با همکاری پالایشگاه اصفهان و مراکز علمی - تحقیقاتی استان در دست بررسی است، افزود: حدود ۱۵۰ تن کربن فعال مستعمل با پایه معدنی نیز از سوی یکی از شرکت‌های دیگر احیا و در راستای تصفیه آب، استفاده مجدد شد.

وی همچنین در پایان با اشاره به طرح نخست که استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز عنوان شد، اضافه کرد: پس از انجام این پروژه و آزمایشات مربوط به استفاده از پساب خروجی پالایشگاه اصفهان، مشخص شد پساب‌ها مطابق استاندارد زیست محیطی است و می‌توان از آن در آبیاری فضای سبز بهره برد.