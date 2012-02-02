چهارمین همایش شعر فجر در اهواز برگزار می شود

مسعود وصلتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و آغاز هفته وحدت، جمعه 14 بهمن ماه سال جاری از ساعت 9 الی 12 در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش اشعار با مضامین انقلاب اسلامی ایران، آغاز امامت امان زمان (عج)، میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، امام صادق (ع) و هفته وحدت قرائت می شود.



وصلتی با بیان اینکه گویش اشعار فقط با زبان فارسی امکان پذیر است، ادامه داد: سهمیه هر شهرستان برای قرائت اشعار دو نفر است و بدیهی است حضور سایر شاعران آن شهرستان در همایش بلامانع است.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز تصریح کرد: اسامی شاعران آن شهرستان که برای خواندن شعر و حضور در همایش اعزام می شوند باید به تفکیک تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 13 بهمن ماه سال جاری به شماره فکس: 3330026-0611 به این اداره ارسال شود.

