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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

چهارمین همایش شعر فجر در اهواز برگزار می شود

چهارمین همایش شعر فجر در اهواز برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز از برگزاری چهارمین همایش شعر «فجر» در روز 14 بهمن ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان خبر داد.

مسعود وصلتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و آغاز هفته وحدت، جمعه 14 بهمن ماه سال جاری از ساعت 9 الی 12 در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش اشعار با مضامین انقلاب اسلامی ایران، آغاز امامت امان زمان (عج)، میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، امام صادق (ع) و هفته وحدت قرائت می شود.

وصلتی با بیان اینکه گویش اشعار فقط با زبان فارسی امکان پذیر است، ادامه داد: سهمیه هر شهرستان برای قرائت اشعار دو نفر است و بدیهی است حضور سایر شاعران آن شهرستان در همایش بلامانع است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز تصریح کرد: اسامی شاعران آن شهرستان که برای خواندن شعر و حضور در همایش اعزام می شوند باید به تفکیک تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 13 بهمن ماه سال جاری به شماره فکس: 3330026-0611 به این اداره ارسال شود.
 
کد مطلب 1523428

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