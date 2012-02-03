برزو فرشاد، کارگردان و تهیه‌کننده مجموعه انیمیشن "جیغیل می‌خواد بزرگ که شد" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه با تکنیک کات اوت اجرا می شود و شیوه روایت آن موزیکال است.

وی افزود: راوی قصه، با شکلی ریتمیک و ضربی، داستان را نقل می کند و در جاهایی از داستان ریتم تبدیل به ترانه می شود تا برای مخاطب کودک، شیرین و جذاب باشد تا راحت تر بتواند با شخصیت داستان ارتباط برقرار کرده و مضمون را درک کند.

این کارگردان و تهیه کننده اظهار داشت: این مجموعه روایت داستان زندگی، جیغیل پسر بچه‌ای کوچک و کنجکاو است که با پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگش در خانه‌ای سنتی و قدیمی در شهر بیرجند زندگی می‌کنند. او یک دغدغه ذهنی دارد و آن پیدا کردن شغلی برای آینده‌اش است او نمی‌داند که در آینده می‌خواهد چکاره شود.

فرشاد ادامه داد: جیغیل هر بار در اثر اتفاقی مثل رسیدن نامه یا رفتن به مغازه برای خرید کردن و یا رفتن به مسافرت با شغلی جدید آشنا می‌شود و خواهان آن شغل می‌گردد و از آنجا که او هم مثل همه کودکان، بازیگوش و دمدمی مزاج است هر شغل جدید به سرعت آن را جذب می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا وقتی بزرگ شد به آن کار بپردازد، اما زمانی نمی‌گذرد که با دیدن شغلی دیگر به حرفه جدید علاقمند می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا در آینده به آن کار مشغول شود به این ترتیب مخاطب در هر قسمت با مشاغل ، نحوه کار و همچنین محصول و کاربرد هر شغل آشنا می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموعه به مدت چهار ماه پیش تولید داشته است، گفت: طراحی شخصیت ها به اتمام رسیده و مراحل انیمیت و تیتراژ را پشت سر می‌گذارد.

این کارگردان و تهیه کننده اظهار امیدواری کرد: مجموعه انیمیشن "جیغیل می‌خواد بزرگ که شد" تا پایان مرداد ماه سال 91 آماده پخش خواهد شد.

برخی از عوامل تولید عبارتند از نویسنده: لیلا صالحی و برزو فرشاد، طراح کاراکتر: آرتمیس حبیبی آزاد، طراح بکراند: الهه بهین، استوری بورد: برزو فرشاد و آهنگساز: بابک نصیری‌خواه.