جشنواره فجر محلی برای حضور و عرضه تولیدات استانی صدا و سیما است

حبیبالله مازندرانی، رئیس مرکز سیمای استانهای سازمان صدا و سیما راهیابی پنج اثر تولیدی مراکز استانی به بخش رقابتی سینمای حقیقت سیامین جشنواره فیلم فجر را اتفاق خجسته بیان کرد و افزود: آثار راه یافته به جشنواره فجر قبل از آنکه جشنوارهای باشند تولید ویژه رسانهای هستند.
وی تصریح کرد: هر چند زمان حداقلی مستندها برای جشنواره 70 دقیقه است، اما با توجه به کیفیت ممتاز آثار مراکز یقین داریم هر پنج اثر راه یافته میتوانند یکی از نامزدهای دریافت جایزه باشند.
مازندرانی با تاکید بر تواناییهای بالقوه برنامهسازان استانی به ویژه در بخش مستند گفت: هم اکنون 289 عنوان فیلم مستند معادل 391 ساعت و 47 دقیقه از 32 مرکز استانی برآورد شده است که از این تعداد 95 ساعت تحویل شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. 32 ساعت نیز پایان یافته که در دو هفته آینده ارزیابی آنها آغاز میشود.
رئیس مرکز سیمای استانها افزود: 71 ساعت برنامه مستند در مرحله تدوین و صداگذاری و باقی طرحها در مرحله تصویربرداری هستند.
وی استعدادیابی برای حفظ کیفیت محتوایی و ساختاری تولیدات سیمای مراکز را از مهمترین سیاستهای مرکز سیمای استانها بیان کرد و افزود: ما در حال حاضر دقیقاً میدانیم در هر مرکز چه مستند سازانی با چه قابلیتی و در چه زیر گونهای وجود دارند.
مازندرانی تصریح کرد: هر چند این روش گزینشی ممکن است به لحاظ کمی تولیدات را کاهش دهد، اما مطمئناً افزایش کیفی تولیدات را در پی خواهد داشت.
وی افزود: در این مرحله مستندسازان زیر نظر یک کارشناس خبره مستند خود را تولید میکنند، اما در مرحله بعد تولیدات زیر نظر یک شورای راهبردی - اجرایی از تصویب طرح تا تدوین نهایی تولید میشوند.
رئیس مرکز سیمای استانها نگاه به چند نام آشنا در عرصه تولیدات مستند به دلیل تمرکز بیش از اندازه به تهران را عاملی در مغفول ماندن از بخش عظیمی از ظرفیتهای بومی بیان کرد و افزود: اصلیترین رهیافت سیمای استانها تکیه و تاکید بر فیلمسازان جوان و بومی به جای گسیل حرفهایهای تهران به جغرافیای استانی خواهد بود.
مازندرانی در خصوص محملهای پخش تولیدات استانی، شبکه تلویزیونی (شما) را در اولویت پخش بیان کرد و افزود: تولیدات ارائه شده به شبکه (شما) پس از تکثیر به عنوان برنامههای تامینی برای پخش در اختیار مراکز استانی قرار میگیرند.
وی در پایان افزود: برنامههای تولید شده در سیمای مراکز متناسب با موضوع و ماموریت تفویضی به موازات پخشهای استانی و محلی در اختیار دیگر شبکه سراسری و دیجیتال قرار میگیرند.
نظر شما