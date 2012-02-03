جشنواره فجر محلی برای حضور و عرضه تولیدات استانی صدا و سیما است

حبیب‌الله مازندرانی، رئیس مرکز سیمای استان­های سازمان صدا و سیما راهیابی پنج اثر تولیدی مراکز استانی به بخش رقابتی سینمای حقیقت سی­امین جشنواره فیلم فجر را اتفاق خجسته بیان کرد و افزود: آثار راه یافته به جشنواره فجر قبل از آنکه جشنواره­ای باشند تولید ویژه رسانه­ای هستند.

وی تصریح کرد: هر چند زمان حداقلی مستندها برای جشنواره 70 دقیقه است، اما با توجه به کیفیت ممتاز آثار مراکز یقین داریم هر پنج اثر راه یافته می­توانند یکی از نامزدهای دریافت جایزه باشند.

مازندرانی با تاکید بر توانایی­های بالقوه برنامه‌سازان استانی به ویژه در بخش مستند گفت: هم اکنون 289 عنوان فیلم مستند معادل 391 ساعت و 47 دقیقه­ از 32 مرکز استانی برآورد شده است که از این تعداد 95 ساعت تحویل شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. 32 ساعت نیز پایان یافته که در دو هفته آینده ارزیابی آنها آغاز می­شود.

رئیس مرکز سیمای استان‌ها افزود: 71 ساعت برنامه مستند در مرحله تدوین و صداگذاری و باقی طرح‌ها در مرحله تصویربرداری هستند.

وی استعدادیابی برای حفظ کیفیت محتوایی و ساختاری تولیدات سیمای مراکز را از مهمترین سیاست­های مرکز سیمای استان­ها بیان کرد و افزود: ما در حال حاضر دقیقاً می‌دانیم در هر مرکز چه مستند سازانی با چه قابلیتی و در چه زیر گونه­ای وجود دارند.

مازندرانی تصریح کرد: هر چند این روش گزینشی ممکن است به لحاظ کمی تولیدات را کاهش دهد، اما مطمئناً افزایش کیفی تولیدات را در پی خواهد داشت.

وی افزود: در این مرحله مستندسازان زیر نظر یک کارشناس خبره مستند خود را تولید می­کنند، اما در مرحله بعد تولیدات زیر نظر یک شورای راهبردی - اجرایی از تصویب طرح تا تدوین نهایی تولید می­شوند.

رئیس مرکز سیمای استان­ها نگاه به چند نام آشنا در عرصه تولیدات مستند به دلیل تمرکز بیش از اندازه به تهران را عاملی در مغفول ماندن از بخش­ عظیمی از ظرفیت­های بومی بیان کرد و افزود: اصلی‌ترین رهیافت سیمای استان­ها تکیه و تاکید بر فیلمسازان جوان و بومی به جای گسیل حرفه­ای­های تهران به جغرافیای استانی خواهد بود.

مازندرانی در خصوص محمل­های پخش تولیدات استانی، شبکه تلویزیونی (شما) را در اولویت پخش بیان کرد و افزود: تولیدات ارائه شده به شبکه (شما) پس از تکثیر به عنوان برنامه­های تامینی برای پخش در اختیار مراکز استانی قرار می­گیرند.

وی در پایان افزود: برنامه­های تولید شده در سیمای مراکز متناسب با موضوع و ماموریت تفویضی به موازات پخش­های استانی و محلی در اختیار دیگر شبکه سراسری و دیجیتال قرار می­گیرند.