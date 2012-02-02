به گزارش خبرگزاری مهر، مالی با گلهای گارا دمبله و سیدو کیتا از سد بوتسوانا گذشت و غنا که پیش از این صعودش به دور بعد قطی شده بود با تساوی 1-1 مقابل گینه متوقف شد. تک گل غنا را در این بازی "امانوئل آگیمانگ" در دقیقه 28 به ثمر رساند که یکصدمین گل غنا در تاریخ رقابتهای جام ملتهای آفریقا بود.

بوتسوانا یک – مالی 2

گل‌ها: موگاکولودی انگله (50) برای بوتسوانا و گارا دمبله (56)، سیدو کیتا (74) برای مالی

غنا یک – گینه یک

گل‌ها: امانوئل آگیمانگ (28) برای غنا و سلیمان کاما را (45) برای گینه

اخراج: ممدو با (70) از گینه

به این ترتیب تکلیف 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی رقابتها مشخص شد و آنها بعد از دو روز استراحت از شنبه رقابتهای خود را آغاز می کنند. حساس ترین دیدار این مرحله را غنا یکی از مدعیان قهرمانی رقابتها مقابل تونس قهرمان سال 2004 رقابتها برگزار خواهند کرد. برنامه مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:

شنبه 15/11/90

* زامبیا – سودان

* ساحل عاج – گینه استوایی

یکشنبه 16/11/90

* گابن – مالی

* غنا - تونس