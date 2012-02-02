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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

طی دهه فجر/

253 پروژه عمرانی و خدماتی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

253 پروژه عمرانی و خدماتی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و بهره برداری از 253 طرح عمرانی و خدماتی طی دهه فجر امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این طرح ها حدود 750 میلیارد ریال از اعتبارات دولتی و استانی است.

وی بیان کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده برای افتتاح و بهره برداری در طول دهه مبارک فجر سفرهای ویژه ای به شهرستانهای استان انجام می شود.

نیکزاد اظهار داشت: افتتاح و بهره برداری از این طرح ها باهم در هر شهرستان انجام می شود و در حاشیه این برنامه ها شورای اداری استان نیز تشکیل خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و بهره برداری از این تعداد طرح عمرانی و خدماتی در قالبهای فرهنگی و اجتماعی را هدیه نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و گفت: این انقلاب برکات بی شماری برای مردم این استان داشته است.

وی تصریح کرد: هر عمران و آبادانی که در این استان وجود دارد مربوط به پس از انقلاب است و مردم ولایتمدار این استان همیشه قدردان این انقلاب بوده و هستند.

کد مطلب 1523445

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