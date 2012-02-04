گازرسانی به "رودان" اجرایی نشد/ بیکاری هفت درصد بیشتر از آمار استانی

غلامرضا نظر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا پایان سال عملیات گازرسانی به شهرستان رودان آغاز می شود، گفت: تاخیر در اجرای این طرح را قبول دارم زیرا ما بر اساس وعده مسئولان شرکت گاز که عمیلات اجرایی طرح گاز رسانی تا دی ماه آغاز می شود به مردم وعده می دادیم.

وی عنوان کرد: مسئولان شرکت گاز هرمزگان دلایل تاخیر برگزاری مناقصات اعلام کرده اند اما آنچه مسلم است طرح مطالعاتی آن انجام شده و در دهه فجر نیز پیمانکار مشخص خواهد شد و قطعا تا پایان سال این طرح محقق خواهد شد.

فرماندار رودان در خصوص احداث اولین جایگاه سی ان جی در این شهر اظهار داشت: تا اطلاعاتی در زمینه اجرای طرح گاز رسانی نداشته باشیم نمی توانیم جایگاه سی ان جی را دایر کنیم از این رو شرکت نفت احداث این جایگاه را با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد و البته زمین ساختمان اداری و جایگاه هم فراهم شده است.

حضور هزار و 200 نفر در برگزاری انتخابات/ انتخابات رایانه ای در رودان

فرماندار رودان فراهم آوردن زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم را از وظایف ستاد انتخابات دانست و گفت: دغدغه ای جهت برگزاری انتخابات مجلس نهم وجود ندارد و همه امکانات مورد نیاز فراهم شده است.

وی افزود: در ستاد انتخابات کمیته ای با عنوان تبلیغات و اطلاع رسانی تشکیل شده که وظیفه اطلاع رسانی، تبلیغات مناسب، برگزاری همایشها و تهیه بنر و امکانات تبلیغاتی دیگر را برای حضور حداکثری مردم بر عهده دارد. بی تردید هر چه به انتخابات نزدیک تر شویم این کمیته هم فعالتر عمل خواهد کرد.

نظرنژاد اظهارداشت: شیوه اجرا هم مثل گذشته و به صورت رایانه ای خواهد بود به همین لحاظ همه مناطق شهرستان مورد بازدید قرار گرفته و مسائل به طور مستمر رصد می شود و البته از بخش خصوصی هم دعوت به همکاری خواهیم کرد و جای نگرانی نیست. شعب اخذ رأی هم به گونه ای طراحی شده که در دسترس مردم باشد و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

نظر نژاد با اشاره به اینکه هزار و 200 نفر در اجرا و برگزاری انتخابات در این شهرستان نقش آفرینی می کنند، یادآورشد: 81 شعبه اخذ رای در این شهرستان تدارک دیده شده که 51 شعبه ثابت و 30 شعبه سیار خواهد بود از این تعداد 55 شعبه در مناطق روستایی و 26 شعبه در مناطق شهری استقرار خواهند یافت.

فرماندار در انتخاب شهردار فقط نظر دهنده است

نظر نژاد در خصوص تاخیر در معرفی شهردار رودان با وجود گذشت بیش از چهار ماه، گفت: بعد از موافقت شورای شهر با استعفای شهردار، گزینه پیشنهادی نیز معرفی شد و کارهای مورد نیاز هم به انجام رسید. متولی بحث صلاحیتها هم مجموعه استانداری است و حکم شهردار توسط استاندار به نمایندگی از مقام عالی وزارت کشور صادر شد از این رو فرمانداری فقط نظر دهنده هستند.

هیچ عذری از بانکها در عدم پرداخت تسهیلات ازدواج پذیرفتنی نیست

فرماندار رودان با اشاره به فرا رسیدن ماههای ربیع الاول و ربیع الثانی اضافه کرد: در این ماهها مراسم ازدواج افزایش می یابد. به همین منظور تقاضا برای دریافت تسهیلات ازدواج بیشتر می شود. قبول داریم که بانکها وقتی به ماه پایانی سال می رسند با محدودیتهایی روبه رو هستند اما هنوز تا پایان سال زمان زیادی باقی است و هیچ عذری از بانکها در عدم پرداخت تسهیلات ازدواج پذیرفتنی نیست.

وی افزود: اگر متقاضیانی با بانکها مراجعه کرده و در این خصوص با مشکل روبه رو شده اند، در صورت مراجعه به فرمانداری رسیدگی می شود و بانکها باید پاسخگو باشند. البته ذکر این نکته لازم است که آمار ارائه شده در زمینه پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، آمار خوبی است.

بیکاری در این شهرستان هفت درصد بیشتر از میانگین استانی است

نظر نژاد با اشاره به تکلیف دولت در راستای ایجاد اشتغال گفت: سهم رودان در سال 1390 ایجاد چهار هزار فرصت شغلی بوده که تا امروز حدود سه هزار فرصت شغلی محقق شده و بر اساس موارد ثبت شده در سامانه حدود 70درصد اهداف محقق شده است.

وی عنوان کرد: معتقدیم در صورتیکه تسهیلات حوزه اشتغالزایی اعطا شود به تعهدات کاملا عمل می شود در کل وضع مطلوبی داریم و در شش ماهه نخست سال به 50 درصد تعهد رسیده ایم.

وی با تاکید بر آمار بیکاری در شهرستان اظهارداشت: درصد بیکاری در رودان حدود هفت درصد از میانگین استانی بیشتر است یعنی بر اساس آمار حدود 19 درصد بیکاری داریم و دلیل عمده آن رکود بخش کشاورزی و باغی به واسطه خسارتهایی است که به این بخش وارد شده و فرصت های شغلی را از بین برده است.

فرماندار رودان گفت: از سوی دیگر با طرد اتباع بیگانه فضای برای نیروی کار باز شده و کارفرماها به دنبال نیروی کار هستند. مشکل عمده بحث تخصص کارگران است که مراکز فنی و حرفه ای با رویکرد آموزش نیروهای مناطق روستایی باید اقدام کنند تا این مشکل هم مرتفع گردد .

تعاونی جدید مسکن مهر تشکیل نخواهد شد/ واگذاری 48 واحد در دهه فجر

فرماندار رودان با ارائه آماری از وضعیت احداث واحدهای مسکن مهر در این شهرستان افزود: بر اساس گزارش تعاونیها حدود 400 واحد مسکونی آماده تحویل به متقاضیان است اما چون زیر ساختها مهیا نیست و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد حدود 48 واحد مسکونی که همه امکانات آن مهیاست، در دهه فجر به متقاضیان تحویل می شود.

وی تصریح کرد: در زمینه آب آشامیدنی مشکل حل شده و فاز اول اجرای طرح فاضلاب هم به اتمام رسیده، به محض فراهم شدن زیر ساختها تا پایان امسال واحدهای آماده شده واگذار می شود. در سال آینده حتی ضعیف ترین تعاونی که حدود 60 درصد پیشرفت کار دارد می تواند واحدهای مسکونی را آماده و به اعضا واگذار کند. همین جا اعلام می کنم که تعاونی جدیدی در قالب مسکن مهر تشکیل نخواهد شد.

ورودی رودان با استانداردها مطابقت دارد

نظرنژاد در مورد نظر شورای ترافیک استان در زمینه ورودی شهر رودان که مورد انتقاد مردم و اصحاب رسانه است، اظهار داشت: شورای ترافیک استان ضمن بازدید از این طرح آن را مطابق استانداردها اعلام کرده است. این طرح جزو طرحهای شهرداری بود که به اداره راه واگذار شد و به شکل فعلی هم به بهره برداری رسید.

فرماندار رودان تصریح کرد: مشکلات ورودی رودان در زمینه نصب علائم، ایجاد روشنایی، احداث پل هوایی وجود دارد. در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی راه و ترابری موظف شد نسبت به نصب علائم اقدام کند. در سفر استاندار به شهرستان بحث روشنایی ورودی مطرح شد و مقرر شد اعتباری در این بخش اختصاص داده شود و البته شرکت توزیع از محل درآمدهایش آن را به انجام رساند. ولی بعید می دانم تا پایان سال این اقدامات به طور کامل انجام شود.

وی عنوان کرد: در کمیته برنامه ریزی اعتبار گذاشته شد اما شهرداری و شورای شهر احداث پل هوایی را در اولویت ندانست. بهر حال کل اعتبار اختصاص داده به شهرداری حدود 500 میلیون تومان بود که این پل هوایی همین مقدار اعتبار می خواهد. لذا با توجه به ضرورت احداث این پل پیشنهاد شده تا در سفر آتی ریاست جمهوری این طرح هم لحاظ شود.