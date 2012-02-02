به گزارش خبرگزاری مهر، سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه به اتیوپی و شرکت در اجلاس سران آفریقا، سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به اندونزی و شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی و ارائه بودجه سال 1391 کل کشور، بررسی بحران ایجاد شده در بازار سکه و ارز در جلسه‌ای غیر علنی با حضور مسئولان اقتصادی دولت در مجلس و تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها از مهمترین خبرهای هفته جاری بود.

5 توصیه توکلی به مجلس درباره نوسانات اخیر نرخ ارز و سکه

پس از آنکه روز شنبه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و حسینی وزیر اقتصاد نتوانستند در جلسه ای که قرار بود در مجلس و با حضور روسای کمیسیون های تخصصی مجلس برگزار شود، حضور یابند، توکلی با تنظیم نامه‌ای به نمایندگان مجلس دلایل نوسانات اخیر بازار ارز و سکه را برشمرد و از نقش انگیزه‌های سیاسی دولت در این بحران سخن گفت.

وی رایزنی برای روی کار آمدن عناصر توانا و اعتماد برانگیز، اعمال نظارت موثر بر اقدامات دولت، خودداری از تصمیماتی که نقدینگی را افزایش می‌دهد، جلوگیری از قانون شکنی‌های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و پرهیز از موضع‌گیری‌هایی که بر التهاب بازار اثر می‌گذارند را، 5 راهکاری دانست که مجلس باید برای حل مشکل آنها را تعقیب کند.

حضور وزیر امور خارجه ایران در اجلاس سران آفریقا



بنا به دعوت اتحادیه آفریقا، صالحی وزیرامورخارجه عصر روز سه شنبه در راس یک هیئت سیاسی عازم اتیوپی مقر این اتحادیه شد.



صالحی در این سفر با "هایله ماریان دسالگن" معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه اتیوپی دیدار و گفتگو کرد.



صالحی در این دیدار ضمن تشریح سیاست اصولی ایران درباره همکاری با قاره آفریقا گسترش همکاری فی مابین ایران و این قاره در حوزه مبادلات مردمی، همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را با اهمیت خواند و با توجه به ظرفیت‌های کشورمان در این زمینه‌ها آمادگی همکاری‌ها برای توسعه آفریقا و اتیوپی را به اطلاع طرف اتیوپیایی رساند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی ساختن توافقات، آمادگی ایران برای برگزاری ششمین دور کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران را اعلام و از همتای اتیوپیایی خود برای سفر به کشورمان دعوت کرد.



رئیس دستگاه دبپلماسی کشورمان در یک نشست خبری نیز با اشاره به توانمندی ایران در زمینه دانش هسته‌ای گفت: ایران گفته بود که خود می ‌تواند در امور هسته‌ای مستقل باشد. ایران به دانش هسته‌ای دست یافته اما آنها باور نمی‌کردند. به هر حال امروز شاهد هستیم که ظرف یک ماه آینده صفحه سوخت هسته‌ای در راکتور تهران قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا در قبال مشوق ها غنی سازی اورانیوم را تعلیق می کنید، گفت: غنی سازی حق قانونی ما است و طبق "ان پی تی" آن را انجام می دهیم. هیچ کس حق ندارد از ما بخواهد که غنی سازی را متوقف کنیم.

افزایش ۱۷ درصدی تأیید صلاحیت کاندیداها نسبت به مجلس هشتم





سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه با بیان اینکه در تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 17 درصد رشد نسبت به مجلس هشتم داشته ایم، گفت: 55درصد داوطلبان انتخابات تایید صلاحیت شدند.

کدخدایی اعلام کرد روز 21 بهمن نتیجه نهایی بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.

طرح توقف صادرات نفت به اروپا در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود



به دنبال تلاش اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران جمعی از نمایندگان در تلاشند تا طرحی تنظیم کرده و به صحن مجلس ارائه کنند تا با تصویب آن از دولت بخواهند صادرات نفت به اروپا را قبل از اعمال این تحریم ها، متوقف کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه یادوآور شد: درگفتگوی نمایندگان مقرر شد این طرح ابتدا به کمیسیون انرژی ارایه شود تا با بررسی‌های کارشناسی و براساس شرایط و مصالح موجود تنظیم شود. همچنین قرار است در تهیه این طرح با مسئولان دولتی نیز رایزنی‌هایی شود تا مشخص شود تا ما در چه شرایطی قرار داریم و قراردادهای در چه وضعیتی است.

جلسه غیرعلنی مجلس با مردان اقتصادی دولت و بررسی موضوع بازار سکه و ارز

مسئولان اقتصادی حاضر در جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با تشریح چگونگی اعمال سیاست‌های خود در بازار سکه و ارز ابراز امیدواری کردند بازار هر چه سریعتر تحت کنترل قرار گیرد، با این حال برخی از نمایندگان معتقدند مسئولان دولتی در این جلسه حرف جدیدی نداشتند.

در این جلسه دولتی ها به تشریح اعمال سیاست افزایش نرخ سود و اعلام نرخ رسمی برای ارز تکیه کردند و ابراز امیدواری کردند که از این مسیر بازار سکه و ارز کنترل شود و جلوی نوسانات شدید قیمت گرفته شود.

به گزارش مهر، در این جلسه علاوه بر سخنرانی سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس و نماینده تهران و سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن نقطه نظرات خود را در خصوص بازار سکه و ارز مطرح کرده اند.

انتقاد نمایندگان مجلس به نمایندگان دولتی حاضر در جلسه غیرعلنی، تاخیر آنها در ورود به بازار سکه و ارز بود، اکثر آنان معتقدند در صورتی که دولت نرخ سود بانکی را در زمان مناسب بالا می‌برد مطمئناً مشکلات کنونی پیش نمی‌آمد و شاهد نوسان قیمت‌ها تا این حد نبودیم.

هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه وارد تهران شد



روز یکشنبه هیئتی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مذاکره درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان وارد تهران شد.ریاست این هیئت را هرمان ناکارتس برعهده داشت.

بنا بر اخبار منتشر شده، مذاکرات سه روزه مسئولان جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و دوطرف در خصوص تداوم مذاکرات و همچنین زمان دقیق مذاکرات آتی به توافق رسیدند.

مذاکرات ایران با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از گذشت سه روز، سه شنبه به پایان رسید.



سفر لاریجانی به اندونزی و شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه برای شرکت در هفتمین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی به اندونزی سفر کرده بود روز دوشنبه درسخنرانی در این اجلاس گفت: استفاده ابزاری و دروغین غرب از شعارهای دمکراسی و صلح طلبی مشکل مهم امروز جهان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بازداشت رئیس مجلس فلسطین را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.

لاریجانی با ارایه پیشنهادهایی خواستار حفظ وحدت مسلمانان بر اساس آموزه های دینی شد.

لاریجانی در بخش دیگرای از سخنان خود با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای ایران، گفت: برای مبارزه با پدیده زشت و موهن تروریست از دبیرخانه می خواهیم کمیته ای را برای یافتن راه های مبارزه و روشنگری برای افشای پشتیبانان تروریست ها به ویژه رژیم صهیونیستی تشکیل دهد.



وی ادامه داد: از پارلمان های کشورهای اسلامی می خواهم حمایت جدی خود را از جنبش بیداری اسلامی اعلام کنند.



لاریجانی با تقدیر از دولت اندونزی در برگزاری هفتمین اجلاس مجمع عمومی بین المجالس اسلامی، از کمیته اجرایی این اتحادیه دعوت کرد تا جلسه آینده خود را در شهر تاریخی اصفهان برگزار کنند.



فهرست 130 نفره جبهه پایداری قطعی شد

محمد باقر لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد با اعلام اینکه فهرست 130 نفره این جبهه برای انتخابات مجلس نهم قطعی شده است، گفت: اگر دو کاندیدای خانم و آقا در شرایط مساوی داشته باشیم ترجیح می‌دهیم کاندیدای خانم را انتخاب کنیم تا بتوانیم مسائل و مشکلات مربوط به زنان را در مجلس آینده بررسی کنیم.



وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه جبهه پایداری به دنبال مصادره مناصب حکومتی یا حضور در قوه ای خاص نیست، گفت: جبهه پایداری معتقد است با توسل به گفتمان امام و رهبری می توان مسیر انقلاب را به سر منزل مقصود رساند.

وی افزود: جبهه پایداری برای حضور در انتخابات شکل نگرفته ولی وظیفه خود می داند در عرصه انتخابات مجلس برای ترویج این گفتمان حضور یابد.

لنکرانی تصریح کرد: برخی ادعای طرفداری از دموکراسی دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند صلاحیت افرادی را که دارای مشکلات بزرگی هستند برطرف کنند، و به ما می گویند در انتخابات شرکت نکنید چون احتمال ورود انحرافیون وجود دارند.

وی در خصوص نوسانات اخیر بازار سکه و ارز گفت: بعضی شواهد نمایانگر این حقیقت است که اغتشاشات بازار سکه و ارز طبیعی نبوده و افرادی برای کسب ثروت و عده ای به دلیل عدم عمل به وظایف نظارتی خود در آن مقصر بودند که البته با حضور مقتدرانه دولت و حمایت مجلس این مشکل برطرف شد.

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران گفت: پس از تصویب این تحریم های بی سابقه عده‌ای در داخل اعلام کردند که جمهوری اسلامی در وضعیت شعب ابی طالب و قحطی قرار دارد، اما در واقع کشور ما کشور بزرگی است و توانمندی های درونی زیادی دارد و جهان نیز جهان بزرگی است و ایران با این تحریم ها محصور و منزوی نخواهد شد.



قیام ملتهای منطقه جزئی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاست

صدها نفر از جوانان 73 کشور جهان از جمله جوانان مصر، تونس، لیبی، لبنان، یمن، بحرین و فلسطین روز دوشنبه در فضایی صمیمانه و لبریز احساسات اسلامی و انقلابی، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رهبر انقلاب در این دیدار با اشاره به «تسلط شبکه دیکتاتوری پیچیده، خطرناک، فاسد و شیطانی صهیونیستها و قدرتهای استکباری» بر جهان تاکید کردند: قیام ملتهای منطقه علیه دیکتاتورهای وابسته، جزئی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاست.



رهبر انقلاب اسلامی، حضور هوشیارانه و استقامت ملتها در میدان را زمینه ساز تحقق بدون تردید نصرتهای الهی خواندند و افزودند: در پرتو تحقق وعده های پروردگار، صهیونیستها، شیطان بزرگ امریکا و قدرتهای غربی امروز در مقابل بیداری اسلامی احساس ناتوانی می کنند و این احساس ضعف و شکست هر روز بیشتر خواهد شد.

ایشان تجربیات 32 ساله جمهوری اسلامی در مقابله با انواع توطئه های امریکا و دیگر دشمنان اسلام را یادآور شدند و افزودند: مستکبران برای شکست جمهوری اسلامی هرکاری که از دستشان برآمده انجام داده اند اما تاکنون در همه مراحل از ملت ایران تودهنی خورده اند و از این به بعد نیز جز شکست و ناکامی چیزی نصیبشان نخواهد شد.

جریان انحرافی درصدد فرسایش دولت



جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه ای اعلام کرد جریان انحرافی درصدد فرسایش دولت است.

پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نسبت دولت و جریان انحرافی چیست؟ آورده است: یکی از تلاش‏های جریان انحرافی تطبیق خود بر تمام قوه مجریه است بدین معنی که اعتقاد به وجود جریان انحرافی اعتقاد به انحراف یک قوه از نظام اسلامی است. این تأویل نادرست به صورت آشکار در خدمت تعمیق فاصله بین قوای نظام و در راستایی اهداف نظام سلطه است



جبهه متحد اصولگرایان درخصوص ارتباط جریان انحرافی با دولت نیز تاکید کرده است: جریان انحرافی با عوض کردن جای موضوعات فرعی با موضوعات اصلی سعی دارد توان دولت را فرسایش داده و با مساوی کردن ماهیت خود با کل بدنه دولت موجب فاصله گرفتن مردم از دولت و از بین بردن سرمایه اجتماعی به دست آمده شود.

این جریان با عوض کردن جای موضوعات فرعی با موضوعات اصلی سعی دارد توان دولت را فرسایش داده و با مساوی کردن ماهیت خود با کل بدنه دولت موجب فاصله گرفتن مردم از دولت و از بین بردن سرمایه اجتماعی به دست آمده می شود.



جریان انحرافی سعی دارد دل مشغولی‌های خود را موضوع اصلی کشور نماید. گاهی با چاپ یک ویژه نامه و گاهی با چند ملاقات و مذاکره و چراغ سبز به ایادی نظام سلطه و گاهی هم در قالب افشاگری اسناد بر علیه مسئولین کشور سعی میکنند خبر اول رسانه ها باشند تا به قول خودشان قواعد و زمین بازی را آنها تعریف کرده باشند. این هوشیاری مردم بصیر ایران اسلامی است که با قدردانی از زحمات دولت و نکوهش جریان انحرافی قدرت تمایز تفکیک خود را به رخ فتنه گران و منحرفین خواهند کشید.

پاسخ های تکراری نمایندگان دولت به طرح سئوال از رئیس جمهور و قانع نشدن طراحان سئوال



مصطفی رضا حسینی سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: نمایندگان دولتی حاضر در کمیسیون های فرهنگی و اقتصادی مجلس که برای پاسخ به 5 محور طرح سوال از رئیس جمهور به مجلس آمدند، صرفا از اقدامات دولت در هدفمندی یارانه ها دفاع کردند، و به نظر می آید سئوال کنندگان از پاسخ های دریافتی در این دو کمیسیون مانند 4 کمیسیون قبلی رضایت ندارند.

به گزارش مهر، نحوه هزینه کرد 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخصه فرهنگی، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب، عدم معرفی وزیر ورزش و امور جوانان پس از 5 ماه از تشکیل این وزارتخانه و ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی 4 سئوالی بود که در این کمیسیون مطرح شد و نمایندگان دولتی توجیهات خود را داشتند.



التهابات بازار ارز دامن واردات دارو را گرفت



رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به تاخیر سه ماهه دولت در ارائه ارز مرجع به واردکنندگان دارو و مواد اولیه تولید دارو از نامه کمیسیون به رئیس جمهور خبر داد.

وی با اشاره به نامه کمیسیون بهداشت به رئیس جمهور گفت: در این نامه تاکید کرده ایم اگر بانک مرکزی هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل نکند و ارز مرجع را در اختیار واردکنندگان دارو قرار ندهد مشکلات زیادی برای بیماران به وجود خواهد آمد.



شهریاری افزود: ارز مرجع برای تامین داروی بیماری های خاص، صعب العلاج و سرطان و تامین مواد اولیه داروهایی که در داخل تولید می شود مورد نیاز است.

مجلس به اصلاح فوری قانون هدفمندی یارانه‌ها رای داد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با 121 رای موافق با بررسی فوری طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.



این طرح روز سه شنبه به هیئت رئیسه مجلس داده شد. طراحان با ارائه این طرح در تلاشند در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت را در مسیری قرار دهند که در اجرای این قانون به بخش تولید و نیازهای خانواده های ضعیف و اقشار پایین جامعه توجه بیشتری داشته باشد و در صورت اضافه کردن یارانه به خانوارها، این یارانه مازاد نسبت به آنچه قبلا به صورت نقدی پرداخت می شد، به صورت حمایت بیمه ای، اشتغال و مسکن باشد.

ارائه لایجه بودجه 91 به مجلس با حدود دو ماه تاخیر

رئیس‌جمهور پس از چشم انتظاری دو ماهه اهالی بهارستان لایحه بودجه 510 هزار میلیارد تومانی که بر اساس دلار 1150 تومان و نفت بشکه‌ای 85 دلار تنظیم شده است را به علی لاریجانی تحویل داد.

محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس با تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال 91 کل کشور گفت: حدود 400 هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص دارد.



رئیس جمهور هنگام ارائه این لایحه به مجلس به محورهایی نظیر بودجه فرهنگی با رویکرد تقویت وحدت ملی و هویت ایرانی اسلامی، حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی به صورت تعاونی و غیرتعاونی، تقویت زیرساخت ها برای انسجام ملی و اعتلای هویت جوانان متناسب با آرمانهای بللند انقلاب، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه عمومی، افزایش تولیدات و صادرات کشور، ارتقای سهم علمی کشور در تولیدات علمی جهان، افزایش نشاط اجتماعی با تاکید بر برنامه های فرهنگی و ورزشی، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت از طریق بهبود ساختارها و فرآیندها و افزایش کمک دولت، تمرکز زدایی و توسعه اختیار استانها، گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی، حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی، اهتمام جدی به کاهش وابستگی دولت به نفت، تکمیل و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا، توجه ویژه به عمران روستایی و عمران شهرهای کوچک، توانمندی دفاعی کشور و قدرت بازدارندگی، توانمندسازی نظام آموزشی، تلاش برای ضابطه مند نمودن بودجه شرکت های دولتی و کاهش هزینه های جاری آنها، پیگیری سیاست های اقتصادی متناسب با سرمایه های مادی و معنوی کشور به عنوان محورهای مورد توجه لایحه بودجه 91 اشاره کرد.

احمدی نژاد ازنمایندگان مجلس خواست تا با کار چند شیفته روی بودجه 91 ، بودجه را هر چه زودتر تحویل دولت دهند.

