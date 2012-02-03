به گزارش خبرنگار مهر، به همت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و دفتر برنامه ریزی پژوهش های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی، هشت نشست با عنوان کلی نقد و بررسی سنجش دینداری در ایران برگزار می شود.

این مجموعه نشست ها چهارشنبه هر هفته از ساعت 14 تا 17:30 با حضور کارشناسان و در موضوعات مختلف در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برپا می شود.

تا کنون پنج نشست برگزار شده و سه نشست دیگر هم 26 بهمن و 3 و 10 اسفندماه انجام خواهد شد. در نشست ششم دکتر باقری و دکتر غباری تفاوت های روانشناختی و جامعه شناختی سنجش دینداری را بررسی می کنند.

نشست هفتم مدل های بومی در سنجش دینداری (جامعه شناختی) نام دارد که با حضور دکتر طالبان، دکتر خدایاری فرد و دکتر کاظمی برگزار خواهد شد.

در نشست هشتم که با حضور دکتر خدایاری فرد، دکتر سیدامامی و دکتر نوربخش برگزار می شود مدل های بومی سنجش دینداری(روان شناسی) بررسی می شود.