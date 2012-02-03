سجاد صاحبان زند، نویسنده و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگارش اولین رمانش گفت: این رمان 2 وجه دارد و هم اتفاق‌ها و ماجراهای اجتماعی است که در زندگی با‌ آن‌ها روبرو هستیم که این ظاهر رمان را می‌سازد، و هم در بطن آن، مسائل روانشناسی و فراواقعی وجود دارد. این رمان در واقع داستان فردی است که گویی سوار ماشین زمان شده و به گونه‌ای در عمق اجتماع حرکت می‌کند و اتفاقاتی را که برایش رخ می‌دهد، روایت می‌کند.

وی افزود: می‌توان این رمان را یک اثر اجتماعی دانست، ولی مسائل واقعی و فراواقعی در آن باهم آمیخته می‌شوند و نمی‌توان گفت که یک رمان اجتماعی صرف است. این رمان براساس واقعیات جامعه امروزی ما شکل گرفته و حقایقی مانند مراحمت‌های تلفنی، کیف قاپی و مشکلات جوان‌ها در آن روایت می‌شود.

صاحبان زند گفت: نامی که تا به حال برای این رمان انتخاب کرده‌ام، «چراغ خاموش» است که احتمال دارد تغییر کند. «چراغ خاموش» بعد از مجموعه داستان و مجموعه شعری که منتشر کردم، سومین کتاب و اولین رمان من است. درباره ژانر آن هم باید بگویم که به نظرم زمان این که بگوییم نویسنده باید در چنین یا چنان ژانری بنویسد، گذشته است. چون امروز می‌توانی همه ژانرها و قالب‌ها را برای نوشتن رمانت به خدمت بگیری. من خیلی قائل به این نیستم که تنها از یک ژانر مشخص بهره بگیرم.

این نویسنده ادامه داد: اگر بخواهم ژانری برای «چراغ خاموش» تعریف کنم، شاید بتوان گفت که به رئالیسم جادویی نزدیک است. بیش از نصف این کار در حال حاضر نوشته شده است و در حال نگارش ادامه آن هستم. با این حال می‌گویم که این رمان را نمی‌توان در قالب و ژانر خاصی قرار داد. حجم پایانی رمان حدود 250 تا 300 صفحه خواهد بود که همان‌طور که اشاره کردم تا به حال نصف آن را نوشته‌ام.