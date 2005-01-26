دانشگاه آزاد اسلامي گرگان براي همكاري علمي و پژوهشي با سازمان هاي اجرايي اعلام آمادگي كرد

دكترمعصومه مازندراني با اشاره به اين مطلب كه واحد گرگان با بهره گيري از يكصد عضو هيات علمي تمام وقت در حوزه هاي علوم پايه ، مهندسي ، انساني ، كشاورزي ، پيراپزشكي از توان مناسبي براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي برخوردار است از سازمانها ، ادارات كل و نهادها دعوت كرد تا براي انعقاد تفاهم نامه مشترك به حوزه پژوهشي اين دانشگاه مراجعه كنند .