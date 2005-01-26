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۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۷

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان براي همكاري علمي و پژوهشي با سازمان هاي اجرايي اعلام آمادگي كرد

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان آمادگي اين دانشگاه را براي همكاري هاي علمي و پژوهشي مشترك اعلام كرد.

دكترمعصومه مازندراني با اشاره به اين مطلب كه واحد گرگان با بهره گيري از يكصد عضو هيات علمي تمام وقت در حوزه هاي علوم پايه ، مهندسي ، انساني ، كشاورزي ، پيراپزشكي از توان مناسبي براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي برخوردار است از سازمانها ، ادارات كل و نهادها دعوت كرد تا براي انعقاد تفاهم نامه مشترك به حوزه پژوهشي اين دانشگاه مراجعه كنند .

کد مطلب 152349

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