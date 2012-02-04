فروش تولیدات هنرستانها و کسب درآمد هنرآموزان

محمد شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این تبصره قانونی افزود: این تبصره مربوط به سالهای 1364 یا 65 است که هر سال در قانون بودجه تمدید می شود منتهی برای اجرای آن باید در آموزش و پرورش مستند سازی می کردیم که در سال گذشته این کار را پس از 20 سال برای اولین بار انجام دادیم و بخشنامه ای را به هنرستانها ارسال کردیم.

وی ادامه داد: اگرچه در گذشته هم برخی از هنرستانهای فنی و حرفه ای این قانون را اجرا می کردند اما از طریق وزارتخانه بخش نامه نشده بود.

مدیرکل فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: اصل موضوع این است که در برخی از هنرستانها فعالیتهای عملی هنرآموزان قابلیت ارائه و فروش در بازار را دارد و حتی محصولات آنها قابل رقابت با نمونه مشابه در بازار است، همچون هنرستانهای کشاورزی که هم اکنون طرح فروش محصولات در آن اجرا می شود.

شریف زاده با بیان اینکه در هنرستانها بحث استاندارد به طور کامل به دانش آموزان آموزش داده می شود، گفت: به همین دلیل بازار محصولات هنرستانها را به راحتی خریداری می کند.

وی افزود: به هنرستانهای فنی و حرفه ای ابلاغ کرده ایم که برای کیفیت بخشی به بحث آموزش وارد تولید با همکاری هنرآموزان شوند و سود حاصل از آن را به تناسب فعالیت فرد به آنها اختصاص دهند؛ به همین دلیل هنرستانهای کشاورزی را ملزم ساخته ایم که باید به هنرآموزان خود حقوق بدهند؛ همچنین در هنرستانهایی که آموزش خیاطی داده می شود قراردادی را با آموزش و پرورش استان خود در هرسال داشته و مانتو و روپوش دانش آموزان را تولید و به فروش می رسانند.

مدیرکل فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین سایر هنرستانهایی که این امکان را دارند باید در این عرصه فعالیت کنند.

شریف زاده با برشمردن مزایای این تبصره قانونی گفت: هنرجویان بدین وسیله با مهارت کسب و کار آشنا می شوند. ضمن اینکه در آنها انگیزه شکل می گیرد و بدنبال آن علاقه ایجاد می شود؛ همچنین از مزایای دیگر این طرح این است که هنرستانهای ما به همراه تولید پویا می شوند و بخشی از هزینه تجهیزات خود را تامین می کنند.