بیمارستان بشاگرد سال 91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذر پیکان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان بشاگرد یکی از پروژهای بسیارمهم در این شهرستان ساخت بیمارستان است.

آذر پیکان گفت: این بیمارستان با ظرفیت ۳۲ تختخوابی با زیربنایی هزار و 600 متر مربع واعتبار ۱۶ملیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال ساخت است و بخشهای این بیمارستان را جراحی، اطاق عمل، زنان و زایمان، اورژانس، رادیولوژی و آزمایشگاه عنوان کرد.

وی گفت: این بیمارستان با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی ساخت آن پایان سال جاری به اتمام و با تجهیز آن در سال آینده، به بهره برداری می رسد ضمن اینکه ساخت بیمارستان از 10 ماه پیش آغاز شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد تصریح کرد: با راه اندازی و ساخت این بیمارستان یکی از مشکلات در بخش درمانی بشاگرد مرتفع و مجموعه ۳۵هزار نفر مردم بشاگرد از خدمات درمانی این بیمارستان بهره مند می شوند و نیازی به مراجعه به شهرستان میناب و طی کردن مسافت ۲۲۰ کیلومتری این شهرستان نخواهند داشت.

آذرپیکان اضافه کرد: در کنار این بیمارستان ۱۲واحد خانه سازمانی برای پرسنل و متخصین احداث می شود و از احداث سه زایشگاه در روستاهای جگدان -تیدر وتیسور این شهرستان در سال آینده خبرداد.