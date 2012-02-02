مخالفت پزشکان با حضور جباری در دیدار با پرسپولیس/ تصمیم با کادر فنی!

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته صحبت های ضد و نقیض زیادی در مورد حضور مجتبی جباری در دیدار با پرسپولیس مطرح شده و کادر فنی استقلال نیز استفاده از او را به نظر کادر پزشکی تیم و پزشکان مشاور منوط کرده بود.

با این حال پزشکانی که در روزهای گذشته وضعیت مصدومیت کاپیتان استقلال را زیر نظر داشته اند اعلام کرده اند مصدومیت او به طور کامل برطرف نشده و در صورتی که برابر پرسپولیس به میدان برود ممکن است دچار مصدومیت شدیدتر شود و دوران درمانش نیز به طول بینجامد.

این گروه متخصص که شامل پزشکان باشگاه استقلال و برخی پزشکان متخصص ارتوپدی خارج از باشگاه می شوند ضمن اعلام نظر نهایی خود، تصمیم گیری در مورد بازی کردن مجتبی جباری را به تصمیم کادر فنی منوط دانسته اند اما تاکید کرده اند اگر او بازی نکند بهتر است.

اکبر رضایی پزشک تیم فوتبال استقلال ظهر امروز پنجشنبه و در فاصله چند ساعت تا دیدار هفتادوچهارم استقلال و پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت جباری گفت: مصدومیت مجتبی از ناحیه مینیسک پای چپ هنوز به طور کامل بر طرف نشده و در آخرین جلسه ای که با پزشک متخصص مجتبی جباری داشتیم وی اعتقاد دارد که درمان جباری باید ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موفق شده ایم درد جباری را کنترل کنیم، تاکید کرد: با توجه به وضعیت مصدومیت جباری و مشورتی که با چند پزشک متخصص داشته ایم به این نتیجه رسیدیم که وی نباید تحت فشار قرار گیرد و ما نیز این موضوع را به کادر فنی تیم استقلال انتقال داده ایم. بنابراین استفاده از مجتبی جباری در بازی با پرسپولیس فقط به نظر کادر فنی بستگی دارد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.