اجرای 60 برنامه محوری طی دهه فجر و هفته وحدت در آق قلا

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تشکیل ستاد دهه فجر و برگزاری جلسات کارشناسی و سیاستگذاری بیش از 183برنامه مختلف در حوزه فرهنگ و هنر برای امسال در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: این برنامه ها توسط 17کمیته توسط دستگاه های اجرایی در ایام الله دهه فجر اجرا خواهد شد که 60 برنامه محوری خواهد بود.

وی عنوان کرد: گردهمایی منادیان وحدت، نواختن زنگ انقلاب، برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع پیروزی انقلاب، برگزاری نمایشگاه اسماء الحسنی(در طول ایام دهه فجر و برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی از جمله برنامه هاست.

وی عنوان کرد: جشنواره قرآنی جوان، برگزاری مسابقه مقاله نویسی بین دانش دانشجویان، مسابقه کتابخوانی بین مدارس ابتدائی، برگزاری مسابقه دومیدانی بین کارگران، اعزام کادر پزشکی به مناطق محروم، غبار روبی مزار شهدا و

دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه هاست.

کر بیان داشت: مسابقات مچ اندازی انتخابی استان، شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه، مسابقه تیر اندازی والیبال فرهنگیان، جشنواره نمایش خانگی و جشن بزرگ انقلاب خانواده هلال احمر از دیگر برناه هاست.

فرماندار آق قلا گفت: اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزی، ختم دسته جمعی قران کریم، اهدای کتاب به مراکز فرهنگی و. آموزشی و ... از دیگر برنامه هاست.