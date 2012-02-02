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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای 60 برنامه محوری طی دهه فجر و هفته وحدت در آق قلا

اجرای 60 برنامه محوری طی دهه فجر و هفته وحدت در آق قلا

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: 60 برنامه محوری در دهه فجر و هفته وحدت در این شهرستان اجرا می شود.

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تشکیل ستاد دهه فجر و برگزاری جلسات کارشناسی و سیاستگذاری بیش از 183برنامه مختلف در حوزه فرهنگ و هنر برای امسال در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت:  این برنامه ها توسط 17کمیته توسط دستگاه های اجرایی در ایام الله دهه فجر اجرا خواهد شد که 60 برنامه محوری خواهد بود.

وی عنوان کرد: گردهمایی منادیان وحدت، نواختن زنگ انقلاب، برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع پیروزی انقلاب، برگزاری نمایشگاه اسماء الحسنی(در طول ایام دهه فجر و برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی  از جمله برنامه هاست.

وی عنوان کرد: جشنواره قرآنی جوان، برگزاری مسابقه مقاله نویسی بین دانش دانشجویان، مسابقه کتابخوانی بین مدارس ابتدائی، برگزاری مسابقه دومیدانی بین کارگران، اعزام کادر پزشکی به مناطق محروم، غبار روبی مزار شهدا و
دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه هاست.

کر بیان داشت: مسابقات مچ اندازی انتخابی استان، شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه، مسابقه تیر اندازی والیبال فرهنگیان، جشنواره نمایش خانگی  و جشن بزرگ انقلاب  خانواده هلال احمر از دیگر برناه هاست.

فرماندار آق قلا گفت: اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزی، ختم دسته جمعی قران کریم، اهدای کتاب به مراکز فرهنگی و. آموزشی و ...  از دیگر برنامه هاست.

کد مطلب 1523511

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