ابلاغ بخشنامه جدید ارز مسافری/ تجارت چمدانی ارز از بین رفت

محمدرضا نادری در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایرنا در مورد ارز قابل خروج یا ورود همراه مسافر به کشور گفت: بر اساس سیاست مقررات ارزی بانک مرکزی، میزان ارز قابل خروج توسط هر مسافر 5 هزار دلار تعریف شده بود، همچنین معادل 150 گرم زیورآلات برای بانوان مجاز است. در زمان ورود نیز به هر میزان ارز با تسلیم اظهارنامه قابل ورود بود.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: براساس اختیارات نمایندگان ویژه ریاست جمهوری و تصمیمات اتخاذ شده، هم اکنون صرفا معادل 5 هزار دلار ارز می تواند از کشور همراه مسافر خارج شود که بخشی از آن را هم ممکن است از طریق سیستم بانکی وصول شود.

وی تصریح کرد: مسافر در موقع ورود هم صرفا 5 هزار دلار می تواند به همراه خود به داخل کشور منتقل کند ولی مازاد آن را باید به بانک تحویل دهد، یعنی اگر گمرک آن را کشف کرده است باید تحویل بانک داده و بانک برای این فرد حساب ارزی باز می کند.

این مقام مسئول در گمرک ایران عنوان کرد: اگر این فرد بعدا قصد انجام واردات را داشته باشد می تواند از همین حساب ارزی استفاده کرده و اگر تمایلی نداشت می تواند معادل همان ارز، ریال که توسط بانک مرکزی تعریف شده است را دریافت نماید.

نادری از ابلاغ این بخشنامه جدید به گمرکات مسافری کشور خبرداد و اظهارداشت: در زمان خروج مسافر بازرسی بدنی برای بررسی میزان ارزی که خارج می شود از اختیارات گمرک نیست و انجام این امر به دستگاههای کنترل کننده امنیتی در جلسه ای با حضور وزیر کشور محول شده است.

به گفته وی در زمان ورود بازرسی ارز همراه مسافر چه در کیف پول، کیف شخصی و یا لباس باشد از اختیارات گمرک نیست و بررسی آن در بازرسی های بدنی انجام می شود، اما چنانچه ارزی بیش از میزان مقرر کشف شود که اظهارنشده باشد، قاچاق تلقی می شود.

معاون امور گمرکی گمرک ایران عنوان کرد: ممکن است فردی بخواهد کار تجاری انجام دهد، بنابراین با توجه به اینکه بیش از 5 هزار دلار نمی تواند همراه خود وارد کشور نماید، مازاد را باید از طریق حساب بانکی در بانکهای مستقر در مبادی ورودی منتقل کند.

وی با اعلام اینکه از طریق این بخشنامه تجارت چمدانی ارز از بین می رود، گفت: از نظر گمرک مسافر کسی است که از مبادی رسمی وارد شود و دارای گذرنامه یا گذرمرزی از طریق زمینی، هوایی و دریایی باشد.

نادری با ذکر این مطلب که اجرای این بخشنامه سود و درآمدی برای گمرک حاصل نمی کند، عنوان کرد: کالای همراه مسافر برای گمرک درآمدی ندارد، مگر اینکه کالای همراه مسافر جنبه تجاری داشته باشد و یا اینکه بیش از سقف مجاز باشد که گمرک بخواهد برای آن حقوق ورودی تعریف کند و آنچه را که وصول می کند به خزانه واریز می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر اینکه خروج سکه از کشور مقدور نیست مگر اینکه از بانک مرکزی مجوزی دریافت شده باشد، گفت: خروج سکه از کشور جایگاهی ندارد زیرا فقط در داخل کشور قابل خرید و فروش است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران عنوان کرد: عرف متعارف خروج زیورآلات همراه مسافر زن که 150 گرم است و توسط بانک مرکزی تعریف شده میزان مناسبی است.