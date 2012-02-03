محمد صادقی که این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "بازگشت" از تولیدات شبکه یک است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش مشغول بازی در این پروژه هستم. شهرام شاه‌حسینی کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد. او با دقت و وسواس زیادی کار می‌کند.

وی ادامه داد: در این مدت ندیده‌ام که او کیفیت را فدای کمیت کند و به خاطر عجله از خواسته‌های کارگردانی‌اش به راحتی عبور کند. این مسئله امر مهم و ارزشمندی است. گاهی شاهد هستیم برخی به راحتی از کیفیت می‌گذرند تا اثری که می‌سازنند به موقع برای پخش برسانند.

در مجموعه تلویزیونی "بازگشت" داریوش فرهنگ، محمد صادقی، بهرام ابراهیمی، ناصر طهماسب، احمد ساعتچیان، زهره حمیدی، شراره دولت آبادی و ... بازی می‌کنند.

این مجموعه روایتگر بازگشت مردی به سرزمین مادری‌اش است و ...

مجموعه تلویزیونی "بازگشت" با مشارکت شرکت گاز برای پخش از شبکه اول سیما به تهیه‌کنندگی فاطمه ثمرقندی تولید می‌شود.