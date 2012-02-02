عملیات اجرایی گازرسانی به 11روستای شهر خوسف آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی شامگاه چهارشنبه در مراسم اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای شهر خوسف اظهارداشت: اعتبار موردنیاز برای اجرای این پروژه ها 35 میلیارد ریال است.

وی افزود: این پروژه در روستاهای فخرآباد، کوشه سفلا، کوشه علیا، مهدیه، کلاته ملک، امین آباد، سیوجان، نقاب، معصوم آباد، نصرآباد و فدشک اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود این پروژه ها تا دهه فجر سال آِنده به بهره برداری برسد، بیان کرد: دو هزار و 222 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند شد.

وی گفت: دو هزار علمک گاز در این روستاها نصب خواهد شد.

افتخاری گاز رسانی به شش روستای سرایان، دو روستای بشرویه و پروژه های مسکن مهر استان را از دیگر پروژه های دهه فجر امسال عنوان کرد و تصریح کرد: گازرسانی به پروژه های مسکن مهر تا سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: احداث سه ساختمان عملیاتی وامداد نجات از مصوبات سفر چهارم رئیس جمهور به خراسان جنوبی است که یکی از این ساختمان های امداد نجات در شهر خوسف احداث خواهد شد.

افتخاری یادآورشد: اعتبار لازم برای احداث ساختمان های امداد نجات استان بالغ بر پنج میلیاردتومان است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از بهره برداری چهار هزار500 واحد مسکن مهردر دهه فجرخبرداد و گفت: ظرف سه ماه اول سال آینده پروژه گازرسانی به مسکن مهر شهر خوسف ونهبندان به اتمام می رسد.