برنامه "گلخانه" از جنس مردم است

شاهین جشمیدی، مجری برنامه "گلخانه" درباره پذیرش اجرای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: آنچه که پارسال اجرا میکردیم با عنوان "سینما گلخانه" بیشتر اختصاص به گفتگو با بازیگران عرصه سینما و تلویزیون داشت، اما این برنامه با تغییر رویه با عنوان "گلخانه" به بررسی برنامهها و فیلم هایی که از شبکه سه پخش میشود، میپردازد. یعنی دیگر مختص به بازیگرانی که در سینما فعالیت میکنند، نیست و تخصصیتر شده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که شبکه سه به عنوان پرمخاطبترین شبکه شناخته شده توانسته ارتباط خوبی با مردم برقرار کند. دلیل اینکه من اجرای این برنامه را پذیرفتم به این خاطر بود که این برنامه در شبکهای پخش میشد که جوانان مخاطب آن هستند. از سوی دیگر این برنامه به بررسی برنامههای مختلف میپرداخت تا مردم با اتفاقاتی که در هنگام ساخت این آثار میافتد و بیشتر آشنا شوند.
این مجری، ویژگی برنامه "گلخانه" را صداقت دانست و گفت: این برنامه خانوادگی و از جنس مردم است. پیچیدگی ندارد و ساعتی از مردم را به نحو مطلوبی پر میکند و برنامه مفرحی برای آنهاست. البته مردم قاضی هستند و آنها باید قضاوت کنند. تا به حال مردم نسبت به من لطف داشتند و بازخوردهای خوبی از آنها داشتم. سعی میکنم در برنامه صمیمانه حرف بزنم تا بتوانم ارتباط بهتری با مردم برقرار کند.
جمشیدی اشاره کرد: صداقت با مردم سبک اجرای من است. از سوی دیگر در این برنامه میطلبید که این گونه با مردم برخورد شود. وقتی برنامهای در این قالب است، مردم دوست دارند سئوالاتی که در ذهن دارند از مهمانان برنامه پرسیده شود تا آنها را به برنامه جذب کند.
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