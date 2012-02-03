«مریم امینی» همسر شهید سیدمرتضی آوینی و مدیر نشر واحه در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه 12 جلدی آثار شهید سیدمرتضی آوینی در بهار سال آینده خبر داد و گفت: این مجموعه شامل 12 جلد اثر منتشر شده از سیدمرتضی آوینی است که در16 سال گذشته در قالب مجموعه مقالات این شهید از سوی ناشر دیگری منتشر شده است و پس از واگذاری مسئولیت انتشار این آثار به خانواده آوینی، از سوی نشر واحه تجدید چاپ خواهد شد.

وی ادامه داد: این مجموعه 12 جلدی تنها از حیث صفحه‌بندی و شیوه تهیه کتاب با آثار قبلی تفاوت دارد و در متن آنها هیچ دخل و تصرفی وارد نشده است.

همسر شهید سیدمرتضی آوینی تصریح کرد: این شهید اثر منتشر نشده‌ای از خود به جای نگذاشته است و تمام دستنوشته‌های وی منتشر شده است. نشر واحه نیز نشری خصوصی است که تاکنون تمام تمرکزش روی بازچاپ آثار شهید آوینی بوده و این تمرکز نیز به دلیل خواست مخاطبان آثار وی است.

امینی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره میزان استقبال مخاطبان از این آثار تازه بازچاپ شده توسط ناشر تازه عنوان کرد: برآورد دقیقی برای این موضوع وجود ندارد، اما مساله انتقال مسئولیت نشر این آثار به خانواده شهید آوینی و پروسه آن دو سال طول کشید و این مدت عملاً در انتشار این آثار وقفه ایجاد کرد. شاید کتاب‌های جدید بتواند خلاء نبود این آثار در دو سال قبل را پر کند، اما جدای از این، حس می‌کنم شمارگان انتشار این آثار تا پیش از این واگذاری، قابل توجه و بالا نبوده است.

به گفته امینی، مهم‌ترین تغییری که در انتشار این آثار در دوره جدید رخ داده است، نظارت وی به عنوان مدیر نشر در امر توزیع کتاب است.

وی در این زمینه تصریح کرد: من به عنوان ناشر این مجموعه سعی کردم این موضوع را روشن کنم که در کدام یک از کتابفروشی‌های کشور امکان دسترسی به کتاب‌های شهید آوینی وجود دارد و در کجا این مساله با مشکل مواجه است تا با نظارت بر توزیع این آثار به نتیجه مطلوب برسیم. ضمن آنکه تجربه انتشار هشت عنوان کتاب از شهید آوینی از ابتدای فعالیت نشر واحه تاکنون به ما نشان داده است که این کتاب‌ها با شمارگان 3 ‌هزار نسخه‌ای خود با رکود در فروش همراه نبوده‌اند و به تجدید چاپ هم رسیده‌اند، اما با این وجود این موضوع قابل کتمان نیست که شمارگان آثار این شهید تا قبل از این چندان بالا نبوده است.

به گفته امینی شایعه‌سازی‌ها و حاشیه‌پردازی‌های بی‌مورد درباره آثار شهید آوینی از جمله موضوعاتی بود که شائبه منتشر نشدن آنها را در چند سال گذشته دامن زد؛ در حالی که پروسه انتقال ناشر این کتاب‌ها از یک موسسه خصوصی به یک موسسه دولتی بود که این مساله را با وقفه همراه ساخت.

وی در پاسخ به سئوالی درباره کمیاب بودن برخی از این آثار 12 ‌گانه تصریح کرد: به اعتقاد من مساله این نبوده که این آثار بخواهد منتشر شود و از آن جلوگیری شده باشد. شاید مسائل داخلی ناشر دولتی مانع از آن شده باشد، اما در مدت 2 سالی که از تاسیس نشر واحه می‌گذرد، به دلیل عدم اجازه ناشر قبلی برای انتشار این آثار برخی از آنها که از فروش خوبی برخوردار بوده‌اند در بازار نایاب شده‌اند.

وی در باره کتاب «آئینه جادو» نیز گفت: این کتاب جزو سه اثری بود که نشر واحه در سال جاری آنها را تجدید چاپ کرد و در مراسم سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی در بهار امسال نیز توزیع شد.