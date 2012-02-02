محمد جواد محمدی زاده در مراسم روز جهانی تالاب ها که پیش از ظهر پنجشنبه درتالاب انزلی برگزار شد گفت: تالاب ها نمایانگر قدرت صنع خداوندی و تابلوی زیبای خلقت و طبیعت هستند و هنر خداوند را می توان در تالاب ها جستجو کرد.

وی با بیان اینکه تالاب اکوسیستمی بسیار پیچیده و پررمز و راز است افزود: اما متاسفانه درک بشر از این اکوسیستم با ارزش بسیار محدود بوده و طی سالیان گذشته حق آن را به جا نیاورده است.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: تالاب ها در جغرافیایی محدود که خاصیت آب شیرین و شور را دارند و در نتیجه انواع ماهیان و ذخایر آبی با ذائقه های مختلف می توانند در آن حیات داشته باشند.

محمدی زاده با اشاره به کاهش عمق تالاب انزلی از 8 متر در گذشته به یک و نیم متر در حال حاضر تصریح کرد: این نشان دهنده غفلت بشر از ارزش این اکوسیستم بی نظیر است که با قطع بی رویه جنگل ها و چرای بیش از حد مراتع بالادست تالاب ها موجب شستشوی خاک و انباشت خاک درتالاب ها و کاهش عمق آن شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته که عمق تالاب انزلی بیش از 9 متر بود می توانستیم حدود 8 هزار تن ماهی از آن صید کنیم افزود: اما درحال حاضر که عمق این تالاب به 1.5 متر رسیده تنها حدود 400 تن ماهی می توان از آن صید کرد.

به گفته وی دست اندازی بیش از ظرفیت خودپالایی تالاب ها موجب شده است که حجم انبوهی از خاک در تالاب انزلی رسوب کند اما از سوی دیگر همین تالاب اگر چه حیاتش به خطر افتاده اما مانند سپری با رسوب خاک در خود مانع ورود آن به دریا شده است.

محمدی زاده اظهار داشت: تالاب ها مانند رحم طبیعت هستند که حیات را بارور کرده اند وما نباید اجازه دهیم ناموس بشر از حیات ساقط شود.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست مصادیق توسعه مانند جاده ، درمانگاه و ورزشگاه را ضروری می داند افزود: اما این توسعه نباید به قیمت فنا شدن طبیعت باشد.

به گفته وی خداوند نیز توسعه را برتافته و اساسا عمران و آبادی را از تکالیف بشر معرفی کرده اما این عمران و آبادی اگر به قیمت فنا کردن سرمایه، ثروت و منابع طبیعی باشد نه تنها از لحاظ قانونی و مقررات باید پاسخگو باشیم بلکه در محضر خداوند نیز مواخذه می شویم.

به اعتقاد وی ایران به دلیل داشتن یک فرهنگ بارور که ریشه در فطرت و معنویت مردمان آن دارد با فرهنگ سازی سعی در جبران قسمت های گذشته و بازیابی طبیعت دارد و تمام تعهدات و کنوانسیونهای بین المللی را در راستای حفظ طبیعت متعهد شده و به آن عمل می کند.

به گفته محمدی زاده در گذشته تصور بر این بود که توسعه با طبیعت در تضاد است اما امروز ثابت شده که اگر این توسعه خردمندانه و برنامه ریزی شده باشد هیچ مشکلی برای طبیعت ایجاد نمی شود.

رئیس سازمان محیط زیست یادآور شد: تالاب سطح خود را از حوزه مولفه های طبیعی بالاتر برده به شکلی که هیچ هنرمندی نمی تواند بدون طبیعت تالاب هنرش را ثابت کند.

به اعتقاد وی مسئولان و رسانه ها وظیفه دارند مردم را با طبیعت آشتی دهند و قسمتی که بیش از 300 سال است در دنیا و حدود 70 سال است در ایران نسبت به طبیعت وجود دارد از طریق آپارتمان نشینی و زندگی نوین شهری نسبت به طبیعت وجود دارد را از بین ببریم و انسان را در طبیعت بازیابی کنیم.

محمدی زاده افزود: در حال حاضرمشکل اصلی ما مسائل فرهنگی است که بایستی هم مردم و هم مسئولان نسبت به رفع این مشکل عزم و اراده جدی از خود نشان دهند.

رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: سازمان محیط زیست در مواد 187 ، 191 و 193 برنامه پنجم توسعه مسائل زیست محیطی را پیگیری کرده و خوشبختانه مجلس هم بجز یک مورد مدیریت بر کاربری ها نوار 600 متری سواحل در سایر موارد سازمان محیط زیست را حمایت همه جانبه کرده است.

وی تصریح کرد: در ردیف بودجه امسال 1000میلیارد تومان برای مباحث تالاب ها ، ریزگردها و رودخانه های مرزی در نظر گرفته شده که تاکنون 75 میلیارد تومان آن توسط سازمان محیط زیست گرفته شده و برای تالاب ها از این بودجه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود 90 میلیارد تومان بودجه نیز برای استان گیلان وبرای تالاب انزلی مصوب شده است افزود: در طول تاریخ گذشته که پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب یک دهم این مقدار هم به تالاب ها اختصاص داده نشده است البته این به این معنا نیست که در حال حاضر وضعیت تالاب ها بهتر می شود زیرا تمام این اعتبارات صرف جبران مافات قسمت های گذشته می شود.

به گفته وی برای توسعه و حفاظت از تالاب ها هدف اصلی سازمان محیط زیست ایجاد منافع برای تمام ذینفعان است و سازمان محیط زیست سعی کرده مردم را در کنار تمم برنامه ریزی ها برای تالاب ها در نظر بگیرد و آنها را ببیند.

به اعتقاد وی تنها با مداخله ذینفعان و ارتقاء فرهنگ و آگاهی ها آنها است که می توان تالاب ها را حفاظت کرد.

وی ادامه داد: تامین حقابه تالاب ها از طریق وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از دیگر اقداماتی است که برای حفاظت تالاب ها بررسی می شود . بر اساس این توافقات دیگر برای توسعه سایر بخش ها نباید از حق محیط زیست کاسته شود و باید این روش ها اصلاح و مدیریت شود.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: سرمایه گذاری و مدیریت خاک در حوزه تالاب ها نیز از دیگر مواردی است که تحت بررسی و مطالعه است و باید مانند وزارت نیرو که اقدام به جمع آوری خاک پشت سدها می کند خاکی در تالاب ها جمع می شود لایروبی شود تا بتوان تالاب ها را نیز استحصال مجدد کرد.

وی افزود: برنامه هایی نیز برای مدیریت گرد و غبار در ارتباط با مدیریت تالاب ها چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت گرفته و همچنین برنامه هایی در خصوص استفاده از ذخایر تالاب ها با اولویت ظرفیت گردشگری تالاب ها در دست بررسی و مطالعه است.

رئیس سازمان محیط زیست در پایان تصریح کرد: تالاب باید مکانی برای سلامت و رفاه همه اقشار جامعه باشد و منافع آن را همه مردم احساس و درک کنند تا بتوانند از آن حفاظت کنند.