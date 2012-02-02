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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

زنگ بیعت با امام زمان (عج)در مدارس خوزستان نواخته شد

زنگ بیعت با امام زمان (عج)در مدارس خوزستان نواخته شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدویت خوزستان گفت: زنگ استانی بیعت با امام زمان (عج) در مدارس سراسر استان خوزستان به صدا درآمد.

سید احمد پورفرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک به مناسبت فرارسیدن نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت مهدی موعود(عج)، اظهار کرد: امروز پنجشنبه زنگ استانی بیعت با امام زمان(عج) در سراسر مدارس استان خوزستان نواخته شد.

وی با بیان این که این زنگ ساعت 9 صبح روز پنج شنبه نهم ربیع الاول مصادف با 13 بهمن ماه نواخته شد، تصریح کرد: همزمان با نواختن زنگ بیعت با امام زمان(عج) مراسم ویژه برای تبلیغ فرهنگ مهدویت در سراسر استان با حضور مسئولان محلی برگزار شد.

پورفرجی عنوان کرد: این مراسم از سوی بنیاد فرهنگی مهدویت استان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین گردهمایی مهدویت ویژه برادران در حرم علی ابن مهزیار اهوازی ساعت 9 صبح و ویژه بانوان در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان 15 بعداز ظهر پنجشنبه با سخنرانی حجت الاسلام شیران استاد حوزه علمیه قم برگزار می شود.
کد مطلب 1523564

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