ترکیب استقلال برابر بازی با پرسپولیس مشخص شد/ جباری در ترکیب اصلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که اردوی شبانه روزی خود برای دیدار هفته بیست و چهارم برابر پرسپولیس را در هتل آکادمی فوتبال برپا کرده است، ظهر امروز تمرین سبکی را در محوطه بیرونی هتل انجام داد. در این تمرین یازده بازیکنی که قرار است ساعت 18 برابر پرسپولیس به میدان بروند تمرین سبکی را پشت سرگذاشتند.

در جمع یازده مرد پروز مظلومی برای دیدار با پرسپولیس سید مهدی رحمتی، حنیف عمران زاده، پژمان منتظری، میثم حسینی، علی حمودی، کیانوش رحمتی، الونگ الونگ، فریدون زندی، اسماعیل شریفات ، میلاد میداودی و آرش برهانی حضور دارند.

مجتبی جباری که از ناحیه پا دچار مصدومیت شده و حرف و حدیث های زیادی در مورد رسیدنش به بازی با پرسپولیس مطرح شده بود، در فهرست 18 نفره تیم فوتبال استقلال قرار دارد اما ظاهرا کادر فنی به توصیه های پزشکان معالج او توجه کرده اند و جباری را در ترکیب اصلی قرار ندهند.

با این حال هنوز مشخص نیست که پرویز مظلومی قصد دارد در این دیدار از کاپیتان تاثیرگذار خود استفاده کند یا حضور او در فهرست 18 نفره برای بالا بردن روحیه سایر بازیکنان است. دیدار استقلال برابر پرسپولیس ساعت 18 امروز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.