به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه و در خاتمه همایش بزرگ مسئولان شورای هیئات مذهبی استان البرز که با حضور مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز و در این نهاد برگزار شد، با برگزاری انتخابات بین مدیران و اعضای شورا، سید محمد افتخاریان به عنوان رئیس جدید شورای هیئات مذهبی استان البرز معرفی شد.

علی شریعتی رئیس سابق شورا نیز به عنوان نائب رئیس شورای هیئات مذهبی معرفی شد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز در این مراسم ضمن تجلیل از مسئولان شورای هیئات مذهبی استان، نقش هیئات مذهبی در ایجاد شور و نشاط دینی در جامعه و افزایش حب به ولایت و ائمه اطهار را نقشی بی بدیل دانست و از همه مسئولان و اعضای شورای هیئات مذهبی استان خواست تا در راستای افزایش بصیرت و آگاهی مردم از خدمات سازنده نظام اسلامی ایران گام بردارند.

در این مراسم ضمن اهدای لوح تقدیر از زحمات سازنده شریعتی رئیس سابق این شورا تجلیل و تقدیر به عمل آمد.