مسجد حاجیه قمر رشیدی بازسازی و بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در این دهه مسئولیت سه کمیته را برعهده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: این کمیته های شامل کمیته قرآنی، کمیته مساجد و کمیته تشکل های دینی است.

حجت الاسلام قبادی افزود: کمیته قرآنی در این دهه از 33 نفر از فعالان قرآنی استان کرمانشاه تجلیل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، توسعه کیفی سازی و تاثیرگذاری است می خواهیم که تعمیق و اثربخشی هیئتهای مذهبی بیشتر از پیش شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 50 موسسه قرآن روستایی شناسایی شده است.

قبادی گفت: برگزاری محافل انس با قرآن در کرمانشاه و شهرستانها، برگزاری محافل انس با قرآن در مراکز بخشها و دهستانها، توزیع دو هزار جلد قرآن کریم در بین خانه های قرآن روستایی از دیگر برنامه های کمیته قرآنی در این اداره کل است.

وی افزود: این کمیته همچنین مسئولیت برگزاری جشنواره، قرآنی کودک و نوجوانان در تمام شهرستانهای استان را بر عهده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به تدین و مومن بودن مردم بخش سرفیروز کرمانشاه، گفت: به جز مردم مومن و ولایتمدار سرفیروزآباد کرمانشاه، روحانیون بسیار فعال و موثری نیز در این بخش داریم.

حجت الاسلام قبادی تاکید کرد: متاسفانه مساجد استان کرمانشاه از مشکل ساختاری برخوردار هستند و یک دستگاه به تنهایی ناظر و حامی مساجد نیست و امور مدیریت مسجدها در این استان، با دیگر ادارات ادغام شده است.

وی با اشاره به برخی دیگر از مشکلات مساجد استان کرمانشاه، تاکید کرد: متاسفانه وضع نگهداری مساجد در استان کرمانشاه مطلوب و رضایت بخش نیست.

حجت الاسلام قبادی گفت: در هفته آینده مسجد متروکه حاجیه قمر رشیدی واقع در بازار "چال حسن خان" بازسازی و بهسازی می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: قصد داریم در صورت تامین اعتبار مسجد امام جواد (ع) نیز مرمت و بازسازی شود.