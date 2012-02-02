اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ جنگی در سنندج برگزار شد.

این مسابقات با شرکت 70 نفر از ارگان های دولتی و نیروهای نظامی خمزمان با ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پادگان وحدت برگزار شد.

در پایان این رقابت ها در بخش ارگان های دولتی" لقمان کشاورز" اول شد و "برهان صلواتی" و "سید جمال الدین ابراهیمی" در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند و در بخش ارگانهای نظامی و انتظامی ستوان دوم "محسن فرهناک" ، استوار دوم "روح الله پاکدل" و ستوان دوم "فرشید طاهری" عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.

ژیمناستیک کاران کردستان سه مدال را کسب کردند

در رقابتهای کشوری ژیمناستیک نوجوانان که در خانه ژیمناستیک کرمانشاه برگزار شد با قهرمانی تیم مازندران پایان یافت و تیم های مرکزی و تبریز دوم و سوم شدند.

تیم اعزامی از استان کردستان به این رقابتها با مربیگری "امید شیخ احمدی" و سرپرستی "شریف یاوری" توانست یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز را بدست آورد.

"فردین عبدالقادری" ژیمناستیک کار عنوان دار کردستانی موفق شد در حرکات زمینی مدال طلا و در خرک پرش مدال نقره را به خود اختصاص دهد و دیگر ورزشکار کردستانی "پدرام زاهدی" در پارالل صاحب گردن آویز برنز شد.

این رقابتها با شرکت 60 ژیمناستیک کار برتر از 18 استان به مدت دو روز برگزار شد.

تیم آبیدر سنندج قهرمان رقابتهای فوتسال انتخابی استان شد

مسابقات فوتسال جوانان انتخابی برای مشخص کردن تیم استان برای شرکت در رقابتهای منطقه ای در سال آینده برگزار شد.

در این مسابقات که در دو گروه تیمی به میزبانی شهرستان های سقز و بانه برگزار شد بعد از تیم آبیدر سنندج تیمهای فرش صفری سقز و پیروزی کامیاران دوم و سوم شدند.

مسابقات فوتسال جوانان انتخابی استان در بین تیمهای مریوان، دهگلان، سقز، بانه و کامیاران برگزار شد.