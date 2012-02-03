بازرسی تعزیرات حکومتی از واحدهای صنعتی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، میر نبی جامعی در جریان بازدید از واحدهای صنعتی ارومیه افزود: با هر واحد متخلف در فروش اقلام ضروری مردم به قیمتی بیش از حد مجاز و یا احتکار و کم فروشی به بهانه نوسانات قیمت ارز برخورد جدی می شود.



وی اظهار داشت: هم اکنون گروه های تعزیرات حکومتی و سازمان بازرگانی درتمام مناطق آذربایجان غربی فعالیت واحدهای صنفی را زیر نظر داشته و با واحدهای متخلف قاطعانه برخورد می کنند.



رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه متخلف مراتب را با شماره تلفن 124سازمان بازرگانی و شماره تلفنهای 3458352 و 3464343 سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.



التهاب بازار عرضه و تقاضای کالا به خصوص کالاهای ضروری مردم ارومیه پس از یک هفته به دلیل تاثیر نوسانات قیمت ارز و سکه در کشور در روزهای ابتدایی هفته جاری فروکش کرده و به حالت عادی بازگشته بود.



در روزهای پایانی هفته گذشته و به دنبال بروز برخی شایعات مبنی بر کمبود و گرانی برخی کالاهای ضروری و اساسی از جمله مواد غذایی در استان به خصوص در ارومیه، بازار عرضه و تقاضا دچار التهاب شد.



در این راستا مردم با مراجعه به فروشگاهها و مراکز عرضه اقلام غذایی نسبت به خرید برای ذخیره و انبارکردن این کالاها بیش از نیاز مصرفی خود اقدام کردند که در این میان برخی سودجویان و فرصت طلبان نیز عرصه را برای احتکار یا گران فروشی فراهم دیدند.