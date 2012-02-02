اثرات انقلاب اسلامی در خیزش های اسلامی قابل مشاهده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح‌زاده با صدور پیامی به مناسبت آغاز ایام ‌الله دهه فجر اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تلالو فجر حقیقت در آیینه ظفر و نقطه عطف به ثمر نشستن مبارزات تاریخی ملت شجاع و قهرمان ایران در مسیر آزاداندیشی و ظلم‌ ستیزی است.

وی افزود: وقوع این انقلاب عظیم و مبارک به هدایت و رهبری داهیانه و الهی معمارکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) نه تنها تحولی عظیم در تاریخ میهن اسلامی بلکه تحولی بزرگ در تاریخ ملل جهان ایجاد کرد که تاثیرات اعتقادی و فرهنگی آن سراسر جهان را در برگرفت و بارقه ‌های امید را در دل همه آزادی ‌خواهان و آزاداندیشان زنده کرد.

وی بیان کرد: بی ‌تردید دهه مبارک فجر به ویژه یوم ‌الله 22 بهمن، مظهر اقتدار، همبستگی و اتحاد و نشان دهنده عزم راسخ و پولادین ملت مسلمان ایران است که همنوا با هم، شعار اصیل "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را در سراسر این مرز و بوم طنین ‌انداز کرده و به این شکل سرنوشت خویش را دگرگون کردند.

فلاح ‌زاده عنوان کرد: امام خمینی (ره) درباره این روز بزرگ فرمودند: "در 22 بهمن دست انتقام حق از آستین ملت رزمنده ایران، بیرون آمد و نصرت اعجازآمیز اسلام بر کفر تحقق یافت" و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات ارزشمند خود 22 بهمن و راهپیمایى این روز مهم را مظهر اقتدار ملى و ملت ایران دانستند و فرمودند: "22 بهمن عید حقیقی برای ملت ماست".

استاندار یزد ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و یوم ‌الله 22 بهمن از عموم مردم دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل یزد دعوت کرد تا بار دیگر همگام با ملت شریف ایران اسلامی با حضوری پرشور، گسترده و دشمن‌کوب در صفوفی منسجم و به هم فشرده در راهپیمایی مردمی یوم ‌الله ‌٢٢ بهمن، خواب دشمنان خود را آشفته ساخته و با آرمان ‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای والامقام انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.