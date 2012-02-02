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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

فلاح زاده:

اثرات انقلاب اسلامی در خیزش های اسلامی قابل مشاهده است

اثرات انقلاب اسلامی در خیزش های اسلامی قابل مشاهده است

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد گفت: امروز اثرات انقلاب اسلامی ایران در خیزش ‌های اسلامی مردم کشورهای منطقه قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح‌زاده با صدور پیامی به مناسبت آغاز ایام ‌الله دهه فجر اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تلالو فجر حقیقت در آیینه ظفر و نقطه عطف به ثمر نشستن مبارزات تاریخی ملت شجاع و قهرمان ایران در مسیر آزاداندیشی و ظلم‌ ستیزی است.

وی افزود: وقوع این انقلاب عظیم و مبارک به هدایت و رهبری داهیانه و الهی معمارکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) نه تنها تحولی عظیم در تاریخ میهن اسلامی بلکه تحولی بزرگ در تاریخ ملل جهان ایجاد کرد که تاثیرات اعتقادی و فرهنگی آن سراسر جهان را در برگرفت و بارقه ‌های امید را در دل همه آزادی ‌خواهان و آزاداندیشان زنده کرد.

وی بیان کرد: بی ‌تردید دهه مبارک فجر به ویژه یوم ‌الله 22 بهمن، مظهر اقتدار، همبستگی و اتحاد و نشان دهنده عزم راسخ و پولادین ملت مسلمان ایران است که همنوا با هم، شعار اصیل "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را در سراسر این مرز و بوم طنین ‌انداز کرده و به این شکل سرنوشت خویش را دگرگون کردند.

فلاح ‌زاده عنوان کرد: امام خمینی (ره) درباره این روز بزرگ فرمودند: "در 22 بهمن دست انتقام حق از آستین ملت رزمنده ایران، بیرون آمد و نصرت اعجازآمیز اسلام بر کفر تحقق یافت" و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات ارزشمند خود 22 بهمن و راهپیمایى این روز مهم را مظهر اقتدار ملى و ملت ایران دانستند و فرمودند: "22 بهمن عید حقیقی برای ملت ماست".

استاندار یزد ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و یوم ‌الله 22 بهمن از عموم مردم دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل یزد دعوت کرد تا بار دیگر همگام با ملت شریف ایران اسلامی با حضوری پرشور، گسترده و دشمن‌کوب در صفوفی منسجم و به هم فشرده در راهپیمایی مردمی یوم ‌الله ‌٢٢ بهمن، خواب دشمنان خود را آشفته ساخته و با آرمان ‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای والامقام انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 1523609

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