آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) غدیری دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، این روز مبارک، نخستین روز امامت امام عصر(عج) بوده و آغاز دوره حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید.

باید در این چنین روزی با امام زمان(عج) بر اساس مفاد روایات و دعاها به ویژه دعای "عهد" پیمانی دوباره بست؛ معرفت، محبت، ولایت و اطاعت برخی از اصول این پیمان نسبت به حضرت صاحب الزمان(عج) است.

روز جمعه، هشتم ربیع الاول سال 260 هـ. ق، امام حسن عسکری(ع) پس از این که نماز صبح را خواندند، بر اثر زهری که هشت روز قبل معتمد به ایشان خورانده بود، به شهادت رسیدند.

این حادثه در شرایطی روی داد که امام یازدهم افزون بر این که مانند پدران خود زمینه را برای غیبت آماده کرده بود، شب پیش از شهادتشان، دور از چشم مأموران خلیفه، نامه های بسیاری به شهرهای شیعه نشین فرستادند. خبر شهادت امام(ع) در سراسر شهر سامرا پیچید و مردم به احترام او عزاداری کردند؛ به گفته مورخان، در روز شهادت امام حسن عسکری(ع)، سامرا به صحرای قیامت تبدیل شده بود و بر اساس گفته شیخ صدوق، خود امام زمان(عج) با کنار زدن عمویش جعفر که قصد نمازگزاردن داشت بر بدن پدر بزرگوارش نماز خواند.

حکومت عباسی از مدتها پیش بر اساس سخن رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) مبنی بر اینکه مهدی(عج) فرزند امام حسن عسکری(ع) است، امام یازدهم را زیر نظر داشت و مراقب بود تا فرزندی از ایشان نماند، ولی امام یازدهم با پنهان نگه داشتن خبر ولادت فرزندش این نقشه را باطل کرده بود. پس از شهادت امام(ع) کم کم خبر فرزندی به نام مهدی(ع) پخش شد و تلاش چندباره خلیفه عباسی برای یافتن امام مهدی(عج) به نتیجه نرسید.

همین که این خبر در شهر منتشر شد، مأموران معتمد، خلیفه عباسی به خانه امام عسکری(ع) هجوم آوردند تا مهدی(عج) را بیابند و گردن زنند، امام دوازدهم(عج) به امر خداوند حکیم، از نظرها غایب شد و دوران غیبت صغری آغاز شد که تا سال ۳۲۹ قمری ادامه داشت.

معرفی امام زمان(عج) به شیعیان

از آنجا که ولادت امام دوازدهم(عج) به صورت پنهانی انجام گرفت، بیم آن بود که شیعیان در شناخت آخرین حجت پروردگار به اشتباه و گمراهی گرفتار آیند. امام حسن عسکری(ع) وظیفه داشت فرزند خود را به گروهی از بزرگان شیعه و افراد مورد اعتماد معرفی کند. آنان نیز خبر ولادت او را به دیگر پیروان اهل بیت(ع) می رساندند تا ضمن معرفی آن بزرگوار، تهدیدی متوجه آخرین سفیر حق نشود.

محمد بن عثمان و چند تن دیگر از بزرگان شیعه نقل می کنند: چهل نفر از شیعیان نزد امام یازدهم گرد آمدیم. آن حضرت، فرزندش را به ما نشان داد و فرمود: "پس از من، این امام شما و جانشین من است. از او فرمان برید و بعد از من در دین خود پراکنده نشوید که هلاک خواهید شد و از امروز به بعد او را دیگر نخواهید دید."

نشانه ای برای امامت

احمد بن اسحاق می گوید: روزی نزد امام حسن عسکری(ع) رفتم و پرسیدم: ای پسر رسول خدا! امام و جانشین پس از شما کیست؟ پس آن حضرت به درون خانه رفت و بازگشت در حالی که پسری سه ساله که صورتش همچون ماه تمام می درخشید بر دوش خویش داشت و فرمود: "ای احمد بن اسحاق! اگر نزد خدای متعالی و حجتهای او گرامی نبودی، پسرم را به تو نشان نمی دادم. همانا او هم نام و هم کنیه رسول خدا(ص) و کسی است که زمین را از عدل و داد پر,می کند." گفتم: سرور من! آیا نشانه ای است که قلبم به آن آرام شود؟ در این هنگام، کودک لب به سخن گشود و به زبان عربی روان گفت: "من بقیة الله در زمین هستم که از دشمنان خدا انتقام خواهم گرفت. ای احمد بن اسحاق! پس از اینکه با چشم خود می بینی در پی نشانه مباش."

نهان زیستی، سنتی الهی

غیبت، یکی از سنت های الهی است که در زندگی پیامبرانی همچون ادریس، نوح، صالح، یوسف، موسی، سلیمان، دانیال و عیسی(ع) دیده می شود و هر یک از آن سفیران الهی، به تناسب شرایط، سالهایی را در غیبت به سر برده اند. امام صادق(ع) دلیل غیبت امام عصر(عج) را خواست، خداوند در جاری کردن سنت انبیا می داند و این نشان می دهد که سخن از غیبت امام مهدی(عج)، سالها پیش از به دنیا آمدن ایشان بوده است. امام صادق(ع) در جایی دیگر، وقتی از علت غیبت می پرسند می فرماید: "غیبت به سبب امری است که اجازه نداریم آن را برای شما بیان کنیم. غیبت سری است از اسرار الهی و چون می دانیم که خداوند بزرگ حکیم است، آن را می پذیریم؛ اگر چه علت آن برایمان معلوم نباشد."

غیبت امام عصر(عج)

فشار و شرایط سخت زمان، سبب شد که پس از شهادت امام حسن عسکری(ع) در سال 260 هجری قمری، حضرت مهدی(عج) غایب شود؛ به طوری که حتی شیعیان خاص نیز جز در موارد نادر از دیدار ایشان محروم گشتند.

البته در این زمان نیز رابطه امام و امت به کلی قطع نشد، بلکه مردم به وسیله نایبان خاص ایشان، که همگی از بزرگان شیعه و برگزیدگان امام عصر(عج) بودند، با مولای خویش ارتباط داشتند. نتیجه آن شد که در همین دوره، شیعیان به رفت و آمد و ارتباط گسترده تر با عالمان دینی خو گرفتند و دانستند که در شرایط غیبت امام نیز راه شناخت وظایفی دینی به روی آنها بسته نیست. عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری، چهار نماینده ای بودند که از سوی امام حسن عسکری(ع) و امام مهدی(عج) انتخاب و به مردم معرفی شدند.

لزوم اعتقاد در عصر غیبت

امام جواد(ع) می فرماید: "حضرت مهدی(عج) بعد از اینکه یادش از خاطره ها محو شد و بیشتر معتقدان به امامتش، از اعتقاد خود برگشتند قیام می کند." شیعیان آن حضرت باید در عصر غیبت، اعتقاد به وجود مبارک آن حضرت، تقوا و دینداری را سرلوحه اعمال خود قرار دهند؛ چرا که امام صادق(ع) می فرماید: "صاحب الامر غیبتی خواهد داشت که هر کس در آن دوره بخواهد دیندار بماند، باید سختیهایی را به جان بخرد و دو دستی به دین خود بچسبد."

بریدن از دنیا، پیوستن به دوست

امام رضا(ع) می فرماید: "بردباری و چشم به راه گشایش بودن چه زیباست." انتظار کشیدن که از وظایف یاوران امام زمان(عج) است، عملی قلبی و درونی است که آثار و برکتهای فراوان بیرونی هم دارد. انسان منتظر، همواره بریده از این عالم طبیعت و دنیا به نظر می رسد؛ یعنی گویا در دنیا به صورت نیم خیز نشسته است تا همین که ندای آسمانی به گوشش رسید، از سر سفره جهان برخیزد و خود را به آقایش برساند. انسان منتظر نشانه هایی مانند پرهیز از گناه، انجام واجبات، داشتن اخلاق الهی و دعوت همیشگی به دین خدا دارد.

غربت امام عصر(عج)

غربت و مظلومیت، رشته ای است پیوسته، از غدیر تا کربلا و از کربلا تا غیبت. آنها که آرزو داشتند در سال دهم هجری، در سایه سار تک درخت وادی جحفه بودند تا با صاحب غدیر بیعت کنند، امروز باید با حجت معبود، مهدی موعود(عج) بیعت کنند و هر چه در توان دارند، از یاری امام زمان خود دریغ ندارند؛ چنان که امام علی(ع) می فرماید: "خوشا به حال کسی که زمان او "حضرت مهدی(عج)" را درک کند، به دوره او بپیوندد و دوره او را شاهد باشد." ایشان در جایی دیگر می فرماید: "هیچ مرده ای باقی نمی ماند، مگر اینکه شادی ظهور مهدی(عج) در قبرش به او

می رسد و آنها در قبرهایشان با هم دیدار می کنند و یکدیگر را به قیام قائم(عج) بشارت می دهند."

وظایف مؤمنان در زمان غیبت حضرت مهدی(عج)

اکنون در زمان غیبت امام زمان(عج) ما باید به وظایفی عمل کنیم که به برخی از آنها اشاره شده است:

* دستورات اسلام را اجرا کنیم و با امر به معروف و نهی از منکر مانع انجام رفتارهای زشت در میان مردم شویم.

* برای آنکه دین اسلام، محکم و استوار باقی بماند، این دعا را بخوانیم: یاالله یا رحمن یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک "ای خدای بخشنده ی مهربان، ای دگرگون کننده قلبها، دل مرا بر دین خود استوار نگهدار"

* در زمان غیبت امام زمان(عج) علمای دین و ولی فقیه، نماینده امام زمان(عج) هستند و ما باید به آنها احترام بگذاریم و از ایشان اطاعت کنیم.

* برای سلامتی حضرت مهدی(عج) دعا کنیم و صدقه بدهیم.

* پیوسته نام حضرت را بر زبان بیاوریم و برای ایشان صلوات بفرستیم و از خداوند، ظهور ایشان را طلب کنیم. امام زمان (عج) می فرماید: "برای فرج من بسیار دعا کنید؛ چون گشایش کار شما در آن است."

* در روزهای جمعه، عید غدیر، عید فطر و عید قربان، دعای "ندبه" را بخوانیم و در فراق امام زمان(عج) اشک بریزیم.

* هر گاه نام حضرت را می ‏شنویم، به احترامش از جا بلند شویم و بایستیم.

* هر دعایی که می‏ خوانیم، حضرت مهدی موعود(عج) را در نظر داشته باشیم.

* در گرفتاریها و کارهای مهم به امام زمان(عج) توسل کنیم و از آن حضرت یاری بخواهیم.

* در صورت امکان به مسجد جمکران در شهر قم برویم و نماز امام زمان(عج) را در آنجا بخوانیم.

* بهترین کار برای مؤمن آن است که ثواب کارهای خود همچون تلاوت قرآن، زیارت حج عمره، طواف خانه خدا، زیارت حرم امامان و... را به امام زمان(عج) هدیه کند.

انتظار ظهور مهدی(عج) بالاترین عبادت است

حضرت علی(ع) درباره غیبت حضرت مهدی‏(عج) فرموده‏اند: "انتظار ظهور مهدی(عج) بالاترین عبادت است." امام غایب(عج) در روایات به خورشید پشت ابر تشبیه شده است. سلیمان اعمش از حضرت امام صادق(ع) پرسید: "چگونه مردم از حجت خدا که غایب است استفاده می ‏کنند؟" امام(ع) فرمود: "همانطوری که از خورشید پشت ابر استفاده

می ‏کنند."

جابربن عبدالله انصاری از پیامبر اسلام(ص) سئوال کرد: آیا شیعیان در زمان غیبت از امام غایب نفعی می برند؟ رسول خدا(ص) فرمودند: "آری! سوگند به خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده است، آنان به نور او روشنی می ‏گیرند و به وسیله‏ ولایتش نفع می ‏برند، مانند سود بردن خورشید؛ هر چند ابرها خورشید را پوشانده باشند."

فضیل از حضرت امام باقر(ع) پرسید: "آیا برای قیام صاحب‏الامر وقتی تعیین می‏ شود؟" امام(ع) سه بار تکرار فرمودند: "تعیین کنندگان وقت برای ظهورش دروغگو هستند."

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گردآوری: مریم نادری