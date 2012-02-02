جشنواره فیلم فجر 17بهمن ماه در لرستان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: این جشنواره با اکران هشت فیلم تا 21 بهمن ماه سال جاری در استان لرستان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آثار جشنواره فیلم فجر در دو سینمای شهرهای خرم آباد و بروجرد اکران می شود، ادامه داد: به همین منظور نمایشگاه پوستر و عکس انقلاب نیز در حاشیه این جشنواره برپا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: همچنین در قالب این جشنواره از هنرمندان بومی استان تجلیل به عمل می آید.

برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف در خرم آباد

نمایشگاه حجاب و عفاف همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برپا شد.

در این نمایشگاه توانمندیها و استعدادهای بانوان در عرصه های مختلف صنایع دستی، اقلام فرهنگی، هنری، ورزشی و لباس های بومی محلی به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه حجاب و عفاف خرم آباد تا 15 بهمن ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برای بازدید علاقه مندان دائر است.