فهرست تهران نهایی نشده است

منوچهر متکی در پاسخ به خبرگزاری مهر پیرامون آخرین وضعیت فهرست تهران جبهه متحد اصولگرایان ابراز داشت: هنوز این فهرست نهایی نشده است و طی روزهای آینده جمع بندی نهایی درباره تدوین فهرست تهران صورت خواهد پذیرفت.

دبیر هیأت اجرایی جبهه متحد با اشاربه به فشارهایی که برای نامتوازن نمودن فهرست جبهه متحد در تهران وجود دارد اظهار کرد: جمع بندی نهایی که طی روزهای آتی صورت خواهد پذیرفت، شامل تصمیم گیری در خصوص همه 30 نامزد فهرست تهران از جمله زنان و روحانیون و سایر 18 کاندیدا است.

متکی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تدبیر و هوشمندی شورای مرکزی جبهه متحد صولگرایان به خصوص هیات داوری، فهرست تهران در قالب ائتلافی فراگیر به گونه ای متوازن، کارآمد، مقبول و معرف فرایندی جامع از دیدگاههای اصولگرایان جمع بندی گردد.