"ایمان، جهاد و شهادت" سه سرمایه معنوی انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، روز سیزدهم بهمن که روز دوم دهه فجر است، امسال با عنوان "انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت" نامگذاری شده و مانند دیگر روزهای این دهه، پیامهای نهفته ای در خود دارد که می توان از آنها درس آزادی و ایثار گرفت.

قدرت ایمان و داشتن روحیه شهادت طلبی دو عامل اصلی پیروزی شکوهمند ایران اسلامی بود.

شهید و شهادت به عنوان سرمایه های معنوی نهاد مقدس انقلاب اسلامی مطرح بوده و دارای جایگاه رفیع و مقدسی هستند.

در زمان سلطنت "محمدرضا پهلوی"، پیر و جوان، زن و مرد، از همه قشری به خیابانها آمده بودند و هم صدا با امامشان سقوط طاغوت را می خواستند. این نشان از ایمان و اراده آنها داشت که با تأسی از قرآن و کلام معصومان در مبارزه با ستمگران غفلت نکردند و سرانجام نیز ایمان و روحیه شهادت طلبی آنها منجر به پیروزی عظیمی شد، به طوریکه در تمام جهان صبحت از این جهاد است.

بسیاری از سالهای مبارزه، امام در کنار انقلابیها نبود و در تبعید بود اما مردم عاشق اسلامی بودند که امام(ره) از آن برایشان گفته بود.

امام(ره) زندگی را با عزت تعریف کرده بود و به همین دلیل مردم ایران می خواستند تا به زندگی با عزت برسند.

انقلاب که پیروز شد، بزرگ ترین دستاوردش اثبات روش مبارزه اش و اثبات کارآمدی اسلام انقلابی بود.

سلاح انقلاب اسلامی ایمان است

انقلاب نشان داد، می شود با دستان خالی، اما با ایمان و اراده پیروز شد، یعنی ایمان را سلاح خود قرار داده بود. انقلاب نشان داد که مرگ پایان زندگی نیست و مرگ با عزت یا همان شهادت، از زندگی با ذلت بهتر است و اینها از مکتب تشیع ریشه می گیرد و این نکته بسیاری از مسلمانها را در بیرون از مرزهای ایران تحت تأثیر قرار داد.

انقلاب اسلامی با روحیه جهادی رهبر انقلاب و مردم ایران به پیروزی رسید و در سالهای پس از انقلاب هم باز این روحیه بود که مردم و انقلاب را سر پا نگه داشت.

مقام معظم رهبری جهاد و شهادت را دو فصل حرکت بسیجی نامیدند. هر تلاشی در راه ترویج اسلام ناب محمدی(ص) و بسط عدالت و خدمتگزاری به مردم، جهاد است و هر چه این مسیر مشکل تر باشد جهاد بزرگ تر و باارزشتری خواهد بود.

جهاد از منظر قرآن کریم

در قرآن کریم در 45 آیه به موضوع قتال و در 29 آیه به موضوع جهاد اشاره شده است. قتال به طور مشخص به جنگیدن در جبهه نبرد اشاره دارد، ولی جهاد دارای معنای وسیع تری است.

خداوند در این آیه راه رستگاری را سه چیز بیان می فرماید: "تقوا، وسیله ای به سوی خدا و جهاد در راه خدا" یعنی هر سه این لوازم برای رستگاری لازم است که تقوا عبارت از ترک گناه و انجام واجبات است و وسیله به سوی خدا طبق فرمایش امیرالمؤمنین(ع) اهل بیت هستند و جهاد نیز کوشش در آن مسیری است که خداوند به آن دستور داده است.

مشخصه اصلی ایمان، شهادت و جهاد در راه خداست

مشخصه اصلی ایمان، شهادت و جهاد در راه خداست و انقلاب اسلامی ما نیز با این مشخصه و منشأ، به پیروزی رسید.

جوانان انقلاب با پیروی از امام حسین(ع) و شعار "هیهات من الذله" و با اتکا به خداوند در برابر رژیم ستمشاهی مقابله کردند و با شهادت طلبی انقلاب را به پیروزی رساندند.

قدم اول در رسیدن به معنویت، ایمان به خدا و روی آوردن به خالق هستی است. این قدم نخست در شرط تحول مردم و مسلح شدن به معنویت و سرانجام پیروزی است.

البته بسیاری از مصادیق پنهانی نقش ایمان در جامعه، پس از پیروزی انقلاب برای مردم آشکار شد. با برافتادن پرده ها معلوم شد بسیاری از مبارزان ضد رژیم طاغوت و نظام شاهنشاهی، برای مبارزه با آن رژیم، با تمسک به ایمان به خداوند یگانه، چنگ زدن به حبل متین الهی و پیروی از تعالیم رهایی بخش اسلام، در مقابل انواع مظالم و شکنجه های مأموران ساواک رژیم ستمشاهی پهلوی مقاومت کردند.

پایداری و ایثار آنها برگی زرین از نقش ایمان را در تاریخ اسلام و مبارزات رهایی بخش، برجای گذاشت.

نقش آفرینی ایمان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جامعه ایران بر کسی پوشیده نیست و اگر نبود ایمان خالصانه ملت منجر به پیروزی نمی شد و طبیعتا امکان پیروزی آنها با دستهای خالی بر ماشین جنگی تا دندان مسلح رژیم شاه میسر نبود.

شهادت؛ نقطه اوج ایمان و ایثار است

واژه "شهادت "، نقطه اوج ایمان و ایثار به شمار می ‌رود که انقلاب اسلامی آن را به عنوان برآیند و نهایت همه ارزشهای اسلامی برای جامعه می داند.

در تاریخ و فرهنگ انقلاب اسلامی ایران، واژه شهادت از چنان جایگاه والایی برخوردار است که هرگونه بی‌اعتنایی یا بی ‌توجهی به شهدا به عنوان نمودهای عینی و تجسم حقیقی این واژه، راه را برای تهی کردن انقلاب اسلامی از محتوا هموار خواهد کرد.

رمز ماندگاری و بقای اسلام قیام حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) است و در انقلاب اسلامی نیز رمز ماندگاری و تداوم نظام اسلامی شهادت و از خودگذشتگی مردم بوده است.

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مینا شمسی