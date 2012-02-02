برنامه های کمیته علمی جشنواره مد و لباس فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز قند فروش درباره شیوه های فعالیت کمیته علمی در جشنواره گفت: برگزاری نشست های تخصصی که با حضور اساتید، نخبگان و فعالان عرصه های مختلف پیرامون مد ولباس ترتیب داده شده است.

وی ادامه داد: در بخش های جنبی هنری و کاربردی کارگاه های آموزشی با هدف آموزش، معرفی هنر طراحی و برگزاری کارگاه ها توسط اساتید دانشگاه و با همراهی جمعی از دانشجویان متخصص در حوزه های مربوط به لباس، طراحی و نوع پوشش انجام می شود.

دبیر کمیته علمی جشنواره مد و لباس فجر با اشاره به بخش مقالات نیز گفت: مقالات ارسالی به جشنواره پس از اصلاح و آماده سازی بر اساس شاخص های مورد نظرتوسط نویسندگان و پژوهشگران نقد وبررسی می شوند هم چنین ازپژوهشهای برتر زمینه مد ولباس پس از داوری تقدیر می شود.

قند فروش در پایان کمیته علمی جشنواره را مجموعه ای منسجم و دقیق برای موضوع مد و لباس معرفی کرد و گفت: برنامه های ارائه شده توسط این کمیته با ساز و کار علمی و به صورت کارشناسی شده و مناسب با فضای جامعه طراحی شده است.

نخستین جشنواره مد ولباس فجر 11 تا 18 اسفند ماه در تهران برگزار می شود.