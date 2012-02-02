یکپارچگی مردم در دفاع از آرمانهای انقلاب رمز پیروزی است

به گزاش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی سازمان های مردم نهاد استان، با اشاره به اینکه دشمن درصدد تحریم کردن انقلاب اسلامی ایران است، اظهار داشت: در این راستا یکپارچگی، انسجام و وحدت مردم موجب تعیین سرنوشت کشور و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان درصدد مایوس کردن مردم از نظام هستند، افزود: دشمنان با ایجاد شرایط سختی از جمله تحریم های اقتصادی و مشکلات این چنینی به دنبال کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات هستند.

طاهری انتخابات را سمبل و الگوی مسائل سیاسی جامعه دانست و عنوان کرد: انتخابات یک وظیفه الهی، ملی و انسانی بوده و در این راستا کسانی که درصدد تحریم انتخابات هستند اولین آسیب گریبان گیر خودشان خواهد شد.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی به اقتدار، امنیت و آرامش حاکم در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: کشوری که دارای چنین اقتداری است دچار تحریم انتخاباتی نشده و همواره در راس کشورهای منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه انتخابات صحنه فعالیت مردم و جناح های سیاسی است، بیان کرد: انتخابات از مسائل مهم کشور است چرا که موجب تعیین سرنوشت کشور می شود.

طاهری با اشاره به اینکه دشمنان برای خدشه دار کردن حضور گسترده مردم در انتخابات توطئه هایی را طراحی کرده اند، افزود: زیر سوال بردن سلامت انتخابات، تشدید تحریم ها، ترویج روحیه بی اعتمادی به نظام، ایجاد موج بی ثباتی در منطقه، راه اندازی جنگ روانی و سوء استفاده از نظام از جمله برنامه های دشمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات است.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی در پایان سازمان های مردم نهاد را نهادهایی اجتماعی ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا باید حلقه های فکری تشکیل شده و برای خنثی کردن توطئه های دشمنان عزم ملی بکار گرفته شود.