گفتمانهای دانش آموزی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی ظهر پنجشنبه در جلسه آموزش و پرورش استان افزود: بی شک اساسی ترین رسالت کار گزاران جمهوری اسلامی پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی وحاکمیت ارزش های الهی است.

وی اظهار داشت: در این رهگذر بیش ترین مسئولیت متوجه دست اندرکاران نظام آموزشی کشور است زیرا در هر جامعه ، مدرسه به عنوان پل انتقال ارزشهای حاکم برخانواده است و برای این که مدارس بتوانند به نحوشایسته ای عهد دارچنین وظیفه بزرگی گردند باید همواره از حاکمیت ارزش ها ورفتارهای مذهبی در محیط مدارس استقبال به عمل آید.

وی در ادامه افزود: آموزش وپرورش ترویج وفرهنگ کتابخوانی، گفتمان فرهنگی ، نشستهای دانش آموزی وخانواده ها می تواند کمک شایان به تقویت باورهای مذهبی جامعه کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: آموزش وپرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور دارای پتانسیل بسیار خوبی است و در ابعاد مختلفی می تواند زمینه توسعه در جامعه باشد.

عیسی پایین محلی افزود: تعلیم به تنهایی فاقد ارزش محسوب می شود واگر نتواند انسان را به سوی خدا هدایت کند بی ارزش است.

مدیرکل دفتر بانوان وخانواده استانداری گلستان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری پیرامون نهضت ملی قرآن کریم، اظهار داشت: با تلاش بی وقفه در آموزش و پرورش شهرستان های استان جذب بسیار خوبی را در این زمینه کسب کردیم و دانش آموزان وفرهنگیان استان آمادگی ورود به این امر مهم را اعلام کردند.

وی تاکید کرد: چنانچه آموزش دانش آموزان همراه با نکات ارزشی وتربیتی ومعنوی باشد تحول عظیمی در دانش آموزان اتفاق خواهد افتاد.