برق شیراز را با سه میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آبهشت چهارشنبه شب در دیدار با استاندار فارس افزود: تمامی توان من در راهروهای دادگاه برای رسیدگی به شکایات انجام شده و یا باید به دنبال تامین پول برای هزینه های تیم باشد.

وی تاکید کرد: مجموعه کل تیم با یک میلیارد تومان بسته شد در حالیکه دیگر تیم ها چندین برابر ما هزینه می کنند.

مدیر عامل باشگاه برق شیراز تصریح کرد: تنها کمکی که در سال جاری به ما شد مبلغ 200 میلیون تومان بود که 120 میلیون تومان از این مبلغ توسط استانداری و از طریق تربیت بدنی به ما پرداخت شد.

آبهشت با اشاره به اینکه بدلیل مباحث قانونی برق منطقه ای فارس نیز در سال جاری نتواسته حمایت چندانی از این تیم داشته باشد، یادآور شد: در سالهای گذشته مدیران برق منطقه ای فارس با تمام توان از تیم برق حمایت می کردند و هر ساله حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان پرداختی داشتند در صورتی که در سال جاری اجازه چنین کمک هایی ندارند.

وی افزود: در سال جاری 500 میلیون تومان به واسطه کمک ها مردمی و طرفداران این تیم ارائه شد که اگر چنین مبلغی را هم نداشتیم مشکلات ما چندین برابر شده بود.

شورای شهر شیراز به تعهدات خود عمل نکرد

مدیر عامل باشگاه برق شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طرح های مختلفی را برای کسب درآمد به شورای شهر شیراز ارائه کردیم، یادآور شد: برنامه های مختلفی برای خودکفایی و کسب درآمد مد نظر مدیران تیم قرار داشت که به شورای شهر شیراز ارائه کردیم.

آبهشت افزود: شورای شهر شیراز به تعهدات خود عمل نکرد در صورتیکه اگر کمترین همکاری با برق شیراز شده بود امروز گرفتار این چالشها نبودیم.