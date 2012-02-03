سد چشمه زنه هفشجان آماده افتتاح است

اردشیر آذردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع تامین آب سد چشمه زنه 5،1 میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به اینکه 67 هزار و 871 میلیون ریال اعتبار هزینه سد چشمه زنه هفشجان شده، تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی این سد 75 درصد است.

آذر اذعان داشت: برای جابجایی لوله انتقال گاز در سطح گهرو یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

معاون آب منطقه ای چهار محال و بختیاری یادآور شد: سد بابا حیدر در شهرستان فارسان از دیگر اقداماتی است که آب منطقه ای استان انجام داده است.

آذرادامه داد: سد بابا حیدر در شهرستان فارسان قرار دارد و 26،4 میلیون متر مکعب آب را تامین می کند.

وی گفت: 189 هزار و 955 میلیون ریال اعتبار هزینه سد بابا حیدر شده است و این سد 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.