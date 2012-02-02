اژدری: "سلام بر فرشتگان" فیلم مزخرف مرا ببنید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اژدری کارگردان این فیلم ضمن انتقاد به برخی از اظهارنظرهایی که درباره این فیلم شده است در نشست خبری که ظهر امروز با حضور عوامل فیلم با مدیریت محمد گبرلو در برج میلاد برگزار شد گفت : خوشحالم که فیلم من اولین فیلم نمایش داده شده در جشنواره است، تمامی تلاش خود را کردیم تا فیلم خوبی را در این زمینه تولید کنیم. با توجه به نوع موضوع که در رابطه با مرگ است، مجبور بودیم تا عالم نور را به تصویر کشیم و در آن باید هنرمندان از جمله کودک و فرشته پرواز کنند، در همین راستا در زمینه جلوه های ویژه با سحرخیز و اسلامی نزدیک به 6 ماه قبل از شروع ساخت فیلم کار کرده و تمام صحنه هایی که قرار بود گرفته شود نقاشی شده بود.

وی در ادامه افزود: اگر یکی از عزیزان ما از دست برود، همیشه به این مسئله فکر می کنیم که چگونه می خواهیم این مسئله برای کودکان خود توضیح دهیم، گاهی می گوییم که فرد فوت شده به یک سفر طولانی رفته است. اما در این فیلم تلاش شده تا نشان دهیم اگر عزیزی از بین ما می رود، به جایی رفته که ما دیگر آن را نمی بینیم.

فرشته مرگ و زندگی را در کنار هم به تصویر کشیدم

این کارگردان با اشاره به تصویر کشیدن مرگ و زندگی گفت :برای اینکه بخواهیم مرگ را به تصویر کشیم بدون توجه به فرشتگان این کار صورت نخواهد گرفت. تصمیم داشتیم در ابتدا فرشته مرگ و زندگی را در کنار هم به تصویر کشیم، که بعد تصمیم گرفته شد که مفهوم زندگی و مرگ را نشان دهیم.

اژدری گفت: بگذاریم کودکان در کنار ارباب حلقه ها و بن 10، یک چنین فیلم هایی را نیز ببینند، هرچند در ابتدای ساخت این فیلم تعدادی از افراد فیلمنامه را مزخرف دانستند، اما می خواهم بگویم این مزخرف من را ببنید.

در ادامه این نشست حسین علیمرادای تهیه کننده فیلم گفت: در این فیلم قرار شد تا موضوع مرگ را به صورت شیرین بیان کنیم و نمی دانم توانستیم در این زمینه موفق باشیم یا خیر. دو سال پیش، اژدری با من تماس گرفت که یک پروژه کاری داشته و تمایل دارد تا با هم آن را بسازیم، محسن علی اکبری نیز با تماسی ابراز داشت که اژدری هنرمندی خوب است و با او کار کنیم. در طول کار به این نتیجه رسیدم که اژدری فردی فهیم و دوستدار کودکان است.

وی در ادامه افزود: زمانی که فیلم نامه را خواندم دیدم مسائل بکر و دست نخورده ای در آن آمده که می توان روی آن کار کرد و فیلمنامه را با همکاری جمشید روشن بازنویسی کرده و آن را آماده ساخت کردیم. از دوستان معاونت سینمایی و دفتر معاونت سینمای و دفتر توسعه فناوری که در زمینه افکت ها ما را همراهی کردند تشکر می کنم. همچنین از سینمای مستند و تجربی به عنوان سرمایه گذار نیز تشکر می کنم.

در ادامه این نشست، اسلامی طراح جلوه های ویژه با اشاره به اینکه ساخت جلوه های ویژه این فیلم تجربه خوبی بود، گفت: خوشحالم تخیلات شاد فرزاد اژدری اجازه داده تا بسیاری از تجربه ها در زمینه جلوه های ویژه را که در فیلم های امکان اجرای آن وجود نداشت به انجام رسانیم.

وی افزود: این فیلم از ابتدا تا انتها به شکل نسبتا استانداردی برروی استوری بورد نوشته شده است و زمانی که به مرحله اجرا رسیدیم، کار به لحاظ گرافیکی به پایان رسید و نکته مهم اینکه گرافیک این فیلم بر حسب موسیقی که برای متن نوشته شده بود، پیش رفت.

وی در ادامه ابراز داشت: موسیقی فیلم سلام بر فرشتگان جایگاه مهمی در ساختار کلی فیلم داشته است، به این معنا که از موسیقی مدرن تا سنتی، به اضافه کلیپ های متفاوت در کلیت فیلم دیده می شد و همین مسئله گرافیک متفاوت تری از سایر فیلم هایی که تاکنون کار کرده ام را به دست می داد.

شمسی فضل الهی بازیگر نقش مامان جیران در این نشست گفت: خوشحالم که فیلم را دیدم، چرا که بسیاری از افراد از مرگ هراس دارند و یا با مرگی مواجه شدند که آنها را ترسانده و در مرحله افسردگی قرار داده است. به اعتقاد من این فیلم ساخته شد تا نگاه این افراد را تغییر دهد.

امیدوارم پدیده مرگ جای خود را در میان کودکان باز کند

وی در ادامه به محتوای فیلمنامه سلام بر فرشتگان اشاره کرد و گفت: زمانی که فیلمنامه را خواندم روح مثبتی از فضای کلی فیلمنامه گرفتم و حال امیدوارم روزی برسد که پدیده مرگ جای خود را نه تنها در میان کودکان بلکه در میان آدم بزرگان باز کند.

شکیبا حسینی بازیگر خردسال در ادامه این نشست درخصوص همکاری با این کارگردان گفت: خیلی خوشحالم با آقای اژدری کار کردم، الان که فیلم را دیدم خیلی خوب بود و فکر می کردم که بازی من در این فیلم خوب باشد. و تشکر می کنم از همه عوامل فیلم و خوشحالم به خاطر هر آنچه آموختم.

در پایان این نشست سحر عصرآزاد منتقد سینما که به عنوان نماینده انجمن منتقدان در جلسه حاضر بود، در پایان این نشست به نکات مثبت و منفی این فیلم اشاره کرد و گفت: سینمای کودک مهجور مانده و تصور قالب این است که وقتی می خواهیم فیلم برای کودک بسازیم، به نوعی از جهت کیفی و منطق فیلمنامه آن را دست پایین بگیریم، اما خوشبختانه این اتفاق در این فیلم نیافتاد و فیلمنامه با منطق کامل پیش رفت، یکی از نقاط مثبت فیلم این بود که مخاطب از زاویه دید بازیگر خردسال وارد فیلم می شود و فیلمنامه با جزئیات از نگاه او تعریف می شود، درست به همین دلیل معتقد هستم که منطق داستانی فیلم به دقت حفظ شده است.

وی در پایان با اشاره به نقاط منفی این فیلم گفت: روایت منطقی فیلم تا آن لحظه که بای بای خان کاراکتر مرگ از داستان خارج شد، خط دراماتیک فیلم هم به نوعی کمرنگ شد، در واقع فیلم از ریتم افتاد.