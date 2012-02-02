اعلام نتایج قرعه کشی دور جدید عمره مفرده از شنبه هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ظهر روز پنج شنبه، بانک های ملی و ملت از روز شنبه پانزدهم بهمن ماه، نتایج قرعه کشی سپرده گزاری عمره مفرده که از بیست و چهارم شهریور امسال به مدت یک ماه انجام شد، را از 4 طریق پیامک، ارسال مکتوب نتیجه قرعه‌کشی به درب منزل سپرده‌گذاران، قرار دادن نتایج اولویت‌ها در سایت بانک‌ها و از طریق حضور در شعب بانک ملی و ملت در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد.

طبق اعلام سازمان حج و زیارت، از روز شنبه لینک ارتباطی جهت رویت نتایج قرعه کشی در سایت رسمی سازمان به آدرس (WWW.HAJNEWS.IR) برقرار می شود.

آدرس اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی(WWW.BMI.IR) و آدرس اینترنتی بانک ملت به نشانی (www.bankmellat.ir) است.