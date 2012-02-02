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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

حج و زیارت اعلام کرد:

اعلام نتایج قرعه کشی دور جدید عمره مفرده از شنبه هفته آینده

اعلام نتایج قرعه کشی دور جدید عمره مفرده از شنبه هفته آینده

نتایج قرعه کشی عمره مفرده امسال از روز شنبه پانزدهم بهمن ماه به بعد از طریق بانکهای عامل به چهار روش به اطلاع مردم خواهد رسید .

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ظهر روز پنج شنبه، بانک های ملی و ملت از روز شنبه پانزدهم بهمن ماه، نتایج قرعه کشی سپرده گزاری عمره مفرده که از بیست و چهارم شهریور امسال به مدت یک ماه انجام شد، را از 4 طریق پیامک، ارسال مکتوب نتیجه قرعه‌کشی به درب منزل سپرده‌گذاران، قرار دادن نتایج اولویت‌ها در سایت بانک‌ها و از طریق حضور در شعب بانک ملی و ملت در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد.

طبق اعلام سازمان حج و زیارت، از روز شنبه لینک ارتباطی جهت رویت نتایج قرعه کشی در سایت رسمی سازمان به آدرس     (WWW.HAJNEWS.IR) برقرار می شود.

آدرس اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی(WWW.BMI.IR) و آدرس اینترنتی بانک ملت به نشانی (www.bankmellat.ir) است.

کد مطلب 1523661

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