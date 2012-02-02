شهدا طلایه داران انقلاب و نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نجفی ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای روستای شهرآباد خاور، انگیزه شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس عشق به ولایت و اهل بیت و اسلام ناب محمدی عنوان کرد افزود : شهدا برای حفظ اسلام وآرمانهای نظام اسلامی جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با اشاره به هجمه فرهنگی تبلیغاتی دشمنان نظام گفت: دشمن برای انحراف جوانان از فرهنگ ایثار و شهادت و دور کردن آنان از اهداف شهدا، برنامه های دراز مدتی را تدارک دیده است.

وی گفت: همه مسئولان دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید با برنامه ریزی از هجمه دشمنان نظام که افکار پاک جوانان را هدف قرارداده است جلوگیری کنند.

وی شهدا را طلایه داران نظام اسلامی دانست و افزود: شهدا حاملان پیام استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بودند و امروز اقتدار نظام اسلامی نیز مرهون خون پاک و مطهر شهیدان است.

وی ارج نهادن به مقام شامخ شهدا را یک وظیفه همگانی دانست و گفت: همه ما باید قدردان شهدا و خانواده معزز آنها باشیم و اجازه ندهیم که دشمنان قسم خورده این نظام الهی ما را از آرمانها و اهداف شهدا دور کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه مانه و سملقان نیز طی سخنانی برپایی یادواره های شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را کاری بسیار ارزشمند دانست و گفت: اگرچه امروز در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جای همه شهدای عزیز خالی است اما گرامیداشت یاد و خاطره آنان گام های ما را در پیروی ازآرمانهای مقدس آنان استوارتر می کند.

حجت الاسلام غلامرضا مغفوری افزود: شهدا برای ما معیاروالگو هستند و ما امروز هرچه داریم به برکت خون شهداست.

در پایان این مراسم به خانواده معزز شاهد و ایثارگر هدایایی تقدیم شد.