دهه فجر فرصتی برای تبیین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی گفت: توجه به بیداری اسلام و ولایت مداری مردم از جمله مولفه هایی است که باید بیش از پیش مد نظر افراد برخاسته از انقلاب باشد.



وی رسیدن به جایگاه های رفیع موفقیت توسط نخبگان ایران در عرصه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی هنری و ورزشی را مرهون اهداف پیش بینی شده انقلاب برای ملت ایران خواند و اضافه کرد: انقلاب اسلامی با شناخت استعدادها و ظرفیت های ملت ایران سهم مهمی در پروراندن فکرهای خلاق در این مرز و بوم ایفا کرده است.



وی وحدت کلمه را از کاربردی ترین مولفه های پیروزی حق علیه باطل خواند و اضافه کرد: ملت ایران با تکیه بر این مهم توانستند هر آنچه را که دشمن برای تضعیف و از بین بردن انقلاب تدارک دیده است، خنثی کنند.



کیانی از انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین واقعه تاریخ یادکرد و افزود: بصیرت و هوشیاری مردم در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرد.



وی با تاکید بر شناساندن اهداف انقلاب اسلامی به نسل جوان اظهار داشت: جوانان به عنوان آینده سازان مملکت وظیفه خطیری در هدایت و ادامه راه انقلاب دارند که این مهم نیز با آشنایی هرچه بیشتر جوانان با اهداف و آرمان های انقلاب محقق می شود.



جذب کامل سهمیه توسعه ناوگان تاکسیرانی با ورود 850 دستگاه تاکسی



مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج از افزوده شدن 850 دستگاه تاکسی به چرخه حمل و نقل دورن شهری و جذب کامل سهمیه توسعه ناوگان تاکسیرانی خبرداد.



کریم افشار افزود: تمامی 850 دستگاه تاکسی چهارسرنشین سهمیه توسعه ناوگان کرج در سال 90 به چرخه حمل و نقل درون شهری افزوده شد.



وی گفت: ورود این تعداد تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج حاکی از جذب کامل سهمیه توسعه ناوگان تاکسیرانی کرج، مرکز استان البرز است.



افشار اظهارداشت: با اضافه شدن این تعداد تاکسی، آمار تاکسیهای ناوگان تاکسیرانی کرج به 11هزار دستگاه رسید.

وی اظهارداشت: جذب کامل سهمیه تاکسیرانی با حمایت و پشتیبانی استانداری، شورای اسلامی و شهرداری کرج محقق شد.



افشار با بیان اینکه فعالیت این تعداد تاکسی نقش بسزایی در خدمات رسانی به شهروندان ایفا می کند، اضافه کرد: سازمان تاکسیرانی کرج با هدف افزایش سطح خدمات رسانی به شهروندان اهتمام ویژه ای برای توسعه ناوگان در آینده دارد.



نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی، سهمیه سازمان در حمل و نقل عمومی شهر کرج را بیش از 60 درصد ذکر و اظهار داشت: این مهم توجه و عنایت مسئولان را در حمایت از سازمان تاکسیرانی کرج دو چندان می کند.



نقش زنان در تاریخ سیاسی کشور برجسته است

مشاور استاندار و مدیر کل بانوان و خانواده استانداری البرز با برجسته خواندن نقش زنان در تاریخ کشور گفت: تاریخ سیاسی کشور سرشار از مبازرات بانوانی است که با تلاش و کوشش بسترهای رشد و بالندگی کشور را فراهم کرده اند.



نیره رنجبر افزود: در این زمینه تاریخ سیاسی کشور سرشار از مبازرات بانوانی است که در جنبش های مختلف از جمله جنبش تنباکو، راهپیمایی های مختلف، صدور و انتشار اعلامیه های انقلابی مشارکت فعال داشته و بسترهای رشد و بالندگی کشور را فراهم کرده اند.

مشارکت زنان در اجتماع با مسئولیت مادری و همسری تناقض نداشته باشد



وی اظهار داشت: به طور قطع تاریخ این کشور مدیون زنان و مادرانی است که مردانه ایستادند و در تمام صحنه ها حضوری فعال داشتند.



مشاور استاندار و مدیرکل بانوان استانداری البرز ادامه داد: بانوان ایرانی در اکثر فعالیت های خودجوش حضوری پررنگ داشته و بیشترین موسسات خیریه از سوی این قشر مدیریت می شود.



مشارکت گسترده بانوان موجب تحقق اهداف مدیریت شهری می شود



مشاور شهردار و مسئول امور بانوان شهرداری کرج گفت: مشارکت گسترده، همه جانبه، فعال و موثر بانوان همکار در مجموعه شهرداری شرط لازم برای تحقق اهداف مدیریت شهری است.



طیبه حقیقت جو اظهارداشت: ارتقای حقوق و کرامت انسانی زنان و توانمند سازی آنان از جمله پیش شرط های لازم برای توسعه همه جوامع به شمار می آید.



وی افزود: جهان امروز هر روزه شاهد ظهور چالش ها و بحران های جدیدی است که بر روند توسعه و پیشرفت زنان تاثیرات عمیقی می گذارد،این تحولات جدید نقش مهم گروههای هم اندیش زنان را در جهت شناسایی و بررسی این چالش ها و بحران ها پر رنگ می کند.



ایجاد مرکز امور بانوان گام بزرگی در اصلاح نگاه ها به زن است



وی در ادامه با اشاره به آغاز به کار مرکز امور بانوان شهرداری کرج گفت: ایجاد مرکز امور بانوان برای زنان در شهرداری گام جدید و بزرگی در روند طولانی اصلاح نگاه ها به زن است.



حقیقت جو ادامه داد: در این چارچوب مشارکت گسترده، همه جانبه، فعال و موثر یکایک بانوان همکار در مجموعه شهرداری شرط لازم و اساسی در تحقق و حصول اهداف مدنظر است.