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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

برای پاسخ به سئوال:

شش نماینده سه وزیر را به مجلس فراخواندند

شش نماینده سه وزیر را به مجلس فراخواندند

وزیران صنعت، معدن، تجارت، نیرو و اقتصاد هفته آتی برای پاسخ به سئوال شش نماینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته آینده برای پاسخ به سئوال سید محمدرضا حاجی اصغری نماینده میانه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آید.

همچنین در یکی از جلسات علنی هفته آینده مجلس سئوال عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی نیز از پرویز نامجو وزیر نیرو بررسی خواهد شد.

شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز برای پاسخ به سئوال سید ناصر موسوی لارگانی، یوسف قاسمی، شکور اکبرنژاد و نادر قاضی پور نمایندگان فلاورجان، لاهیجان، تبریز، اسکو و آذرشهر و ارومیه در صحن علنی مجلس حاضر می شود.

کد مطلب 1523676

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