مجموعه خبرهای دهه فجر خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از دهه مبارک فجر، مراسم مهمانی لاله ها با حضور مردم شهید پرور خراسان شمالی در گلزار های شهدای استان برگزار شد.

در این مراسم مردم شهید پرور استان خراسان شمالی با در دست داشتن 1357 شاخه گل به مهمانی لاله ها رفتند و با نثار گل بر مزار آنان ادای احترام و با آرمان های رفیع شان تجدید میثاق کردند.

در این آیین ها، گلزار مطهر شهدای استان غبارویی و عطر افشانی شد.

نمایشگاه خوشنویسی جلوه نور برگزار می شود



نمایشگاه خوشنویسی جلوه نور بمناسبت سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی هنری شقایق شیروان برگزار می شود.

این نمایشگاه به همت انجمن خوشنویسان شیروان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان، توسط هنرمند خوشنویس روح الله بهادریان دارای مدرک ممتاز خوشنویسی و عضو انجمن خوشنویسان شیروان راه اندازی شده است.

نمایشگاه خوشنویسی جلوه ی نور از 15 بهمن تا پایان دهه مبارک فجر صبح ها از ساعت 9الی 13 و عصرها از ساعت 16 لغایت 18 جهت بازدید عموم علاقمندان دایر خواهد بود.

افتتاح 63 پروژه مخابراتی با حضور استاندار خراسان شمالی





استاندار خراسان شمالی در مراسم افتتاح رسمی پروژه های مخابراتی با اشاره به میزان رشد شاخصه های ارتباطی و مخابراتی استان گفت: اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در دولت های نهم و دهم در مقایسه با دولت های قبلی بسیار قابل توجه می باشد و این در واقع نشانگر تلاش و همت خدمتگزار نظام در عرصه های گوناگون به ویژه مخابرات است.

ابوطالب شفقت ضمن تقدیر از عملکرد شرکت مخابرات استان اظهار امیدواری کرد تا با کوشش هر چه بیشتر و ارائه خدمات جدید ارتباطی، نیازهای مردم استان بر طرف شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مخابرات استان نیز ضمن ارائه گزارشی ازعملکرد این شرکت تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار را 223 هزار شماره و تعداد تلفن ها 230 هزار شماره اعلام کرد و اظهار داشت: در حالذ حاضر بیش از 14 هزار پورت دیتا در سطح استان نصب می باشد که از این تعداد 9هزار پورت مشغول به کار است.

محمد سالاری پروژه اجرای شبکه کابل فیبر نوری، نصب و توسعه مرکز تلفن، نصب پورتال های اینترنت پر سرعت و راه اندازی 2000، TRX، راه اندازی اینترنت آسان با شماره 9712000 و راه اندازی LTX تلفن همراه، راه اندازی سیستم BTS سایت های سامانه و پرداخت الکترونیکی 1818 شرکت مخابرات استان از جمله پروژه هایی بود که در این مراسم به صورت متمرکز به بهره برداری رسید.

جهت راه اندازی پروژه های یاد شده بالغ بر 53 میلیارد و 619 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.